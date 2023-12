Jenni Rivera: sus hijos le dedican emotivos mensajes en su onceavo aniversario luctuoso

Este sábado 9 de diciembre es el onceavo aniversario luctuoso de la cantante de regional mexicano, Jenni Rivera. Un día como hoy, “La diva de la banda” perdió la vida cuando el avión privado en el que viajaba se estrelló en estado de Nuevo León, a penas 15 minutos después de despegar.

En la aeronave también viajaban Arturo Rivera, el publicista de la cantante; Jacobo Yebale, maquillista; Jorge Armando Sánchez, estilista; Mario Macías Pacheco, abogado; el piloto Alessandro Torres Álvarez y el copiloto Miguel Pérez Soto, quienes fallecieron junto a la cantante.

Al conmemorarse su onceavo aniversario luctuoso, sus hijos han compartido en redes sociales emotivos mensajes para recordar a su madre, quien partió en el 2012.

Chiquis Rivera se siente muy triste ante las críticas contra sus hermanos

Hijos de Jenni Rivera recuerdan a su madre

Chiquis ocupó su cuenta de Instagram para subir un video de una de sus presentaciones, con la voz en off de su mamá: “Te pido padre que me ayudes a soportar, a seguir adelante, para seguirle dando en la madre a toda esa gente que no me quiere”.

Además, la hija mayor de Jenni acompañó el clip con un texto: “No importa cuántos años hayas estado fuera, todavía eres amada. Todavía te echamos de menos y todavía eres reina. El viento bajo mis alas, viva la diva, por siempre y para siempre. Aquí, allá o en cualquier lugar te tengo, mamá. Nosotros nos encargamos”.

Jacqie Rivera, quien es actual CEO de la empresa Jenni Rivera Enterprises, mencionó en su cuenta de Instagram que estaba en el aeropuerto rumbo a casa a ver a su hijos, tal y como su mamá lo hacía después de trabajar.

“Aquí en el aeropuerto rumbo a casa a ver a mis hijos. Y no puedo detenerme las lágrimas al pensar que tú hiciste lo mismo muchas muchas veces. Jamás pensamos que hubiera una última vez. Mi mente está llena de preguntas. Muy diferente de los años anteriores en esta fecha. ¿Qué hiciste en tu último día? ¿Sonreíste mucho? ¿Comiste a gusto? ¿Pensaste en nosotros? ¿Estabas feliz? Espero que sí porque te lo mercerías. Cuánto te extraño y necesito que vuelvas a casa. Te amo mamá. Espero que estés disfrutando del cielo”.

Por su parte, Johnny López, el hijo menor de la Diva de la banda, compartió en sus historias de Instagram unas fotografías de su infancia junto a su amada madre.

Jenni Rivera aniversario luctuoso

¿Qué pasó el 9 de diciembre del 2012?

La madrugada del 9 de diciembre del 2012, luego de un exitoso concierto en la Arena Monterrey, estado de Nuevo León, Jenni Rivera se trasladó al aeropuerto General Mariano Escobedo, para abordar un Learjet 25 con destino a la Ciudad de México.

Ya que la cantante debía estar ese mismo día en el programa en vivo de La voz México, que se transmitía por el canal de Las estrellas. Jenni Rivera era coach junto con Beto Cuevas, Paulina Rubio y Miguel Bosé.

Según los reportes de la dirección general de aeronáutica civil mexicana a los pocos minutos de haber despegado la aeronave, los radares del aeropuerto perdieron contacto. El avión se desplomó y estrelló en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, Nuevo León. La aeronave cayó en picada desde unos 28 mil pies de altura. El accidente se suscitó debido a una pérdida de control de la aeronave por causas indeterminadas.

Última foto de Jenni Rivera antes de morir

Descanse en paz, Jenni Rivera.

