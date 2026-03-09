Jesús Falcón revela cómo sobrevivió al acoso de Toño N y al maltrato psicológico: “Pensé en quitarme la vida”

Hace 4 años, el cantante de regional mexicano Jesús Falcón denunció haber sido víctima de su exproductor, Toño ‘N’. Ahora nos comparte cómo ha logrado superar esta experiencia que le provocó profundos traumas, al punto de llegar a pensar en quitarse la vida.

“Sufrí mucho con esa persona: Bullying, acoso, maltrato psicológico. Me cerraron las puertas, pero, aun así, salí adelante en mi carrera. No ha sido nada fácil, porque la industria ha sido una mafia”. Jesús Falcón

A principios de 2024, el abogado del productor aseguró que las 6 denuncias presentadas en su contra habían sido cerradas y archivadas, por lo que no fue vinculado a proceso. “Se pueden comprar y manipular a las personas. Yo trabajé mucho esa parte al contar mi historia. Me hice justicia a mí como ser humano, como artista. He tenido una vida muy difícil. El abuso es algo que no me gusta y la justicia es algo por lo que he luchado”.

Mira: Jesús Falcón, presunta víctima de Toño N, hace fuertes revelaciones

¿Cómo afectó el acoso y maltrato psicológico a Jesús Falcón, exacadémico?

El intérprete Jesús Falcón ha recibido apoyo psicológico para enfrentar y superar los traumas que lo marcaron profundamente, especialmente cuando su carrera comenzaba a despegar.

“Comencé a trabajar en mí, a hacer ejercicio, a vivir lo más sano posible, a asistir a terapias, a tomar cursos. A mí me daban ataques de ansiedad y miedo, ya que estoy traumado. A mi papá lo secuestraron y lo mataron. El miedo me friega, y eso es lo peor que te puede pasar para no seguir adelante. Estoy logrando salir”.

La presión que enfrentó tras hacer pública su situación fue tan intensa que cayó en una profunda depresión y llegó a pensar en hoy en día me siento muy orgulloso de haber hablado. Me ayudó a sanar. “Caí en depresión y sí pensé en tirar la toalla y me llegué a cuestionar qué razón tenía para estar aquí. Acaricié la posibilidad de hacerlo (quitarse la vida), mas nunca lo intenté, porque creo en Dios y gracias al apoyo de mi familia no me fui”.

¿Por qué Jesús Falcón se alejó de la música tras denunciar a Toño ‘N’?

Después de 4 años, Jesús Flacón reaparece en el ojo público tras haberse retirado de los escenarios. “Tomé la decisión de alejarme del medio después de lo que dije. Recibí mucho hate, mucho ciberacoso, amenazas, cosas muy fuertes. Preferí descansar, ya que estaba un poco saturado de todo. Ahora retomo mi carrera. Me siento mejor”.

A pesar de ello, nunca desistió de su intención de continuar en la música; sin embargo, constantemente se encontraba con personas que buscaban hacerle daño. “Contraté a otra persona y lo mismo me pasó. No quiero decir nombres, porque es reconocido, pero en su momento lo voy a contar. Por eso soy más fuerte y valiente. Crecí con muchas adversidades emocionales. Fui huérfano de madre desde pequeño. Yo simplemente quiero seguir luchando por mis sueños, que es lo que me hace feliz”.

Mira: Exalumno de La Academia de luto, ¡hallaron muerto a su padre!

¿Jesús Falcón vuelve a los escenarios tras la polémica con Toño ‘N’?

No quiere saber nada de su agresor, a quien en su momento decidió enfrentar. “Sé que está en México, pero no quiero volver a verlo en mi vida. El único que se le enfrentó fui yo. No lo permití. Muchas veces luché. Su trato era horrible, vulgar, enfermo, denigrante. Son cosas que a uno lo van lastimando”.

Jesús relató que Toño ‘N’ intentó someterlo a su voluntad y dañar su autoestima. Lo chantajeaba con la promesa de continuar apoyándolo en su carrera. “Yo creo que su intención era hacer cac4 mi autoestima, destrozarme para hacer de mí lo que quisiera. Yo quería madrearlo y decirle muchas cosas, pero por miedo no lo hacía, porque tenía un contrato y ya tenía muchas fechas y presentaciones. Nos trataba horrible, como carcelero, como Sergio Andrade, así”.

Actualmente, está enfocado en la música y ya prepara algunas presentaciones en su tierra natal, Macuspana, Tabasco. “A finales del año pasado saqué una canción llamada ‘Con ganas de amarte’, con grandes resultados. Estoy retomando mi carrera. Este año nos vamos a presentar. Además, tengo un proyecto televisivo para una nueva televisora, que es el relanzamiento de un reality”.

¿Qué pasó entre Toño ‘N’ y Jesús Falcón?

En 2022, el cantante rompió el silencio y denunció que vivió acoso y bullying por parte de su exproductor, en los inicios de su carrera. Este le pedía favores sexuales a cambio de una carrera prometedora en la música.

Todo ocurrió en 2004, cuando asistió a un casting para formar parte del grupo M5 y se quedó.

Sufrió terror psicológico y esto le provocó traumas, inseguridad, ansiedad y depresión. Incluso llegó a padecer un trastorno alimenticio, por miedo a que lo sacaran del grupo y se le cerraran las puertas en el medio.

Mira: Jesús Falcón hace fuertes declaraciones en contra de Toño Berumen y Eduardo Capetillo

¿Quién es Jesús Falcón, el cantante que denunció acoso y maltrato psicológico de su exproductor Toño ‘N’?

Se dio a conocer en Operación triunfo (2002). Posteriormente estuvo en La academia 2011.

Ha incursionado en la actuación en telenovelas como Muchachitas como tú y Rebelde.

Actualmente regresa a la música con el sencillo “Atrévete a amar”. Y conduce un reality llamado Songie en Estados Unidos que se transmite por algunas plataformas digitales y un canal de cable.

¿Quién es Toño ‘N’, el productor y mánager señalado por Jesús Falcón en su denuncia de acoso y abuso en la industria musical?

Fue un reconocido representante artístico durante los 90. Creó las agrupaciones Magneto y Mercurio.

Además, creó los grupos Kairo y M5. Trabajó con grandes artistas como Pedro Fernández, Fey y Danna.

Formó parte de disqueras como Polygram y Melody. En 2019, fue representante de los museos del Vaticano en México.