Joanna Vega-Biestro confronta a René Franco por “defender” a Arath de la Torre tras encontronazo

Internautas señalaron que René Franco “defiende” a Arath de la Torre debido a que son amigos.

Luego de exponer a Arath de la Torre por intimidarla frente a su hija, Joanna Vega-Biestro se pelea con René Franco, luego de que el famoso presentador expresará que a su colega no le gustaban los reclamos.

Aunque el también comediante, aparentemente, borró el comentario donde daba su opinión sobre la polémica, la conductora de Sale el Sol no se quedó callada y le reclamó a su compañero por sus palabras.

En dicha respuesta, Joanna manifestó que no le molestaron los reclamos de Arath de la Torre, sino la forma en la que los hizo, sin importar que su pequeña hija estuviera presente.

“No @ReneFranco yo no tengo problema que me reclamen Y siempre estoy dispuesta a argumentar y defender mi postura. Lo que no voy a permitir es que me INSULTE y me quiera INTIMIDAR enfrente de MI HIJA Y además involucrarla. Fui muy clara en eso”, expresó la famosa presentadora.

Joanna Vega-Biestro enfrentó a René Franco por su opinión sobre el problema que tuvo con Arath de la Torre. / Twitter: @vegabiestro

Ante esto, René Franco solo se limitó a decir que “celebraba” la disculpa que le ofreció el conductor de Hoy y lamentó que haya pasado por ese momento tan complicado.

“Celebro que @ArathdelaTorre te haya ofrecido una disculpa. Lamento que hayan tenido ese episodio. Reitero y respaldo mis comentarios respecto a tu trabajo profesional. Te mando saludos y te deseo fortuna”, respondió.

Hasta el momento, Joanna Vega-Biestro no se ha pronunciado ante el nuevo comentario del presentador, sin embargo, ha estado compartiendo los mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos.

René Franco solo se limitó a lamentar lo que pasó entre Joanna Vega-Biestro. / Twitter: @renefranco

Internautas se le van con todo a René Franco

A pesar de que René Franco quiso darle “un cierre” a la discusión con Joanna Vega-Biestro, los internautas arremetieron en contra del presentador por “defender” a Arath de la Torre, sin importar la forma en la que enfrentó a la conductora.

“René siempre ha sido como Arath, ni a cuál irle de los dos”, “Es increíble que haya gente que no haya entendido tu observación puntual al respecto”, “Lo dice porque es cuate de Arath”, “Clásico de los cobardes”, “René Franco solo muestra su misoginia”, señalaron algunos comentarios.

Internautas afirman que René Franco solo deja ver su misoginia al “defender” a Arath de la Torre. / Clasos

Joanna Vega-Biestro vs Arath de la Torre

En la más reciente emisión de Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro relató cómo Arath de la Torre la insultó e intimidó en frente de su pequeña hija: “el señor decidió enfrentar a mi hija. Insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volvía a meter”, expresó.

Poco después de esto, el propio presentador confirmó que sí agredió a su colega y le ofreció una disculpa en Hoy: “yo me estaba defendiendo de algo que me dolió mucho. Una disculpa pública a esta persona, de todo corazón y que nunca involucraría a nuestros hijos ni a la familia”, precisó.

