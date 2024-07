Jorge D’Alessio revela cómo se encuentra su madre, Lupita, tras presentar problemas de salud

El pasado viernes 26 de julio se dio a conocer que Lupita D’Alessio tuvo que cancelar una presentación en Ecatepec debido a problemas de salud.

Fue su agencia de representación, Bobo Producciones, quien, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, informó que la cantante se encontraba bajo prescripción médica.

“Queremos informarles que el show de Lupita D’Alessio ‘Gracias’, programado para este 26 de julio de 2024 en el Teatro del Pueblo de la Feria de Ecatepec, Estado de México, será pospuesto por causa de fuerza mayor, ya que la artista se encuentra con una enfermedad respiratoria y bajo prescripción médica”.

Tras esta información, sin duda, sus fieles seguidores se preocuparon por el estado de salud de la intérprete de ‘Mudanzas’, pues la famosa no ha dicho nada al respecto.

Mira: Paola Durante habla tras ser la primera eliminada de “La casa de los famosos México”

Lupita D’Alessio tiene problemas de salud / Instagram: @soylupitadalessio

Jorge D’Alessio habla de la salud de su madre, ¿Se encuentra mejor?

Ahora, en una reciente entrevista con varios medios de comunicación en el aeropuerto de la CDMX, fue captado Jorge D’Alessio, hijo de Lupita, quien actualizó el estado de salud de la cantante.

“Le cuesta mucho trabajo ya llegar a la Ciudad de México desde que vive en la playa, y la verdad estábamos bien emocionados porque la íbamos a acompañar. Tocaba en la feria de Ecatepec, de hecho nosotros (Matute) tocamos el próximo jueves, y no teníamos show y dijimos ‘vamos a ir’, quería llevar a mis hijos para que vieran a la abuela”. Jorge D’Alessio

Jorge aseguró que cuando habló con su madre, no la escuchó nada bien: “Hablando con ella en la mañana, sí la oí mal. Me dijo ‘paso dos días en la Ciudad de México y se me inflaman los bronquios’. Estaba tosiendo mucho, entonces ya se regresó a Cancún.”

Finalmente, Jorge D’Alessio mencionó que tal vez lo mejor para su madre sea llegar justo el día del evento para no sentirse mal, como pasó en esta ocasión.

Jorge D’Alessio “Yo creo que tiene que planear con Bobo cuando venga a dar show a México, que a lo mejor venga más pegadito a dar el show, porque si no, le afecta mucho la altura si la traen mucho tiempo antes. Se cuida mucho, pero está bien, gracias.”

Mira: Cecilia Gabriela acusa a establecimiento de cobrarle de más por verse como “turista": “No abuses”

Lupita D’Alessio ha tenido problemas de salud en los últimos años

Recordemos que la famosa artista desde hace varios años reside en Cancún, Quintana Roo. Lupita tuvo que cambiar su residencia para aminorar los síntomas derivados de su diagnóstico respiratorio y de tiroides.

En 2011, Lupita D’Alessio tuvo que cambiar su estilo de vida, ya que estuvo en riesgo de desarrollar enfisema pulmonar debido a que durante muchos años fumó.

Hace unos meses, en el programa ‘Ventaneando’, la famosa confesó que su estado de salud había decaído tras el divorcio de su hijo Ernesto D’Alessio y tuvo que ser atendida a causa de una úlcera estomacal.

Checa: LCDLFM: Filtran video de Arath de la Torre y ‘el Potro’ recibiendo indicaciones de la producción del reality