Jorge Losa presume que el hijo de Ferka lo llama papá

El actor español Jorge Losa ha compartido la entrañable relación que ha forjado con el hijo de Ferka, que también es el hijo de Christian Estrada. Losa, entusiasmado por esta conexión, reveló a De primera mano la solidez de los lazos afectivos que ha establecido con el pequeño.

Jorge Losa y Ferka han estado juntos en una relación desde hace tres meses. Inicialmente se conocieron en el programa Las estrellas bailan en hoy y coincidieron nuevamente en La casa de los famosos México, donde su noviazgo se fortaleció. Actualmente viven juntos.

Jorge Losa describe con emoción los momentos en los que recoge al niño de dos años de la escuela, donde el vínculo entre ambos se manifiesta claramente. “Muchas veces voy por él a la escuela y se emociona, hasta las maestras comentan ‘Mira quién llego ' ya reconoce mi voz”, expresó el actor.

Jorge Losa se emociona de que el hijo de Ferka lo busque para jugar

El cariño y la complicidad entre Losa y el pequeño se manifiestan aún más cuando el niño busca a Jorge para jugar juntos.

“Viene y me busca para jugar al balón. Muchas veces me hace sonreír, porque se me queda viendo y ‘Papá, es papá'", compartió con alegría el actor.

Jorge Losa dejó claro que se mantiene al margen de los problemas entre Ferka con Christian Estrada, padre de su bebé con quien tuvo un disputa legal por la pensión de su bebé.

Recordemos que Ferka en agosto aseguró que arregló sus diferencias con Christian Estrada y agradeció su nueva actitud.

“Él siempre quiso ser parte, quiero que mi hijo tenga esa oportunidad, el arreglo lo manejamos de la mejor manera, agradezco su nueva buena actitud”.

