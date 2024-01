José Eduardo Derbez revela que cachó a unos compañeros de trabajo teniendo intimidad

Este martes se llevó a cabo en Guadalajara una alfombra roja para la premier de la película El rommie. En la cinta participa José Eduardo Derbez quien luego de la alfombra, en una rueda de prensa, reveló íntimos detalles sobre algunos compañeros de trabajo.

Luego de que los medios contaran, a los protagonistas de la película, que la actriz Violeta Isfel se había tenido que mudar de casa por los ruidos que hacía al tener relaciones sexuales; José Eduardo lanzó tremenda confesión.

El hijo de Eugenio Derbez recordó que justo por ese tipo de sonidos descubrió a unos compañeros con los que estaba trabajando.

Prepárense para conocer a Ro, su próximo modelo de "buen" roomie.#ElRoomie, 18 de enero, sólo en cines. pic.twitter.com/U9NzcrNiZa — Videocine (@Videocine) January 8, 2024

“No ha pasado ni que me escuchen, ni yo escuchar alguien en mi casa, (pero sí) en un hotel, de hecho a unos compañeros actores que se traían sus ondas y los delató los ruidos”. José Eduardo Derbez





El actor no dio detalles de qué actores fueron ni de qué proyecto se trataba para no dejar pistas de quién se podría tratar, pero la anécdota no paso desapercibida y desató risas entre los presentes.

¡Se llevó a cabo la alfombra roja de la película "El Roomie" y José Eduardo Derbez, nos comparte que alguna vez cacho a unos compañeros de trabajo teniendo relaciones! 😱😬📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/CagphhX4RF — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 10, 2024

¿De qué trata El roomie, el nuevo proyecto de Jose Eduardo Derbez?

El próximo 18 de enero se estrena en salas del país la película mexicana “El roomie”. La cinta es protagonizada por José Eduardo Derbez, Fiona Palomo, Giuseppe Gamba, Herly y Leticia Calderón; y dirigida por Pitipol Ybarra.

La película relata como “Vivi” (Fiona Palomo), es una joven escritora que se ve obligada a buscar un roomie para pagar la hipoteca de su departamento. Lo que ella no sospecha es que “Ró" (José Eduardo Derbez), el supuesto compañero perfecto que encontró, tiene un peculiar estilo de vida: nunca paga renta.

Ella necesita un roomie y una historia; él no tiene dónde vivir, pero sí una historia 😎.#ElRoomie, 18 de enero, sólo en cines. pic.twitter.com/yfj87XWgl1 — Videocine (@Videocine) January 9, 2024

A pesar de que “Vivi” descubre a “Ro”, decide abrirle las puertas de su casa y de su vida porque sus artimañas la llevan a reencontrarse como escritora y tanto ella como su roomie van a descubrir su real valor.

“Esta es una película muy completa y muy divertida, tiene todo, te vas a sentir muy identificado con los personajes porque cada uno es muy divertido. Además, hay una muy buena historia que es para toda la familia y la gente la va a gozar muchísimo. Saldrán (de la sala de cine) con muchas emociones y ya nos dirán, a través de redes sociales, qué les pareció la película”. José Eduardo Derbez

