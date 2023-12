José Eduardo Derbez revela que no le gusta pasar la Navidad con Eugenio Derbez ¿Cuál es la razón?

José Eduardo Derbez sorprendió a todos al confesar que no le agrada celebrar la Navidad junto a su padre, Eugenio Derbez, por lo que trata de pasar esta importante fecha a lado de su madre, Victoria Ruffo.

Mediante un reciente encuentro con la prensa, el famoso actor manifestó que las celebraciones junto a su progenitor nunca salen de la mejor manera, por lo que este año la pasará a lado de la icónica protagonista de Corona de lágrimas.

El presentador de Miembros al aire recordó que todos se enfermaron de Covid-19 en la última fiesta de Navidad que estuvo con su papá, mientras que, en otra, todos se terminaron cayendo de una moto.

“En la última les dio a todos Covid. En otra nos caímos de una moto. Siempre pasa algo cuando estoy yo. No sé para qué me quieren seguir invitando”, expresó con un poco de humor.

Mira: Alessandra Rosaldo confesó que “De viaje con los Derbez” causó un conflicto en su matrimonio

No obstante, dejó en claro que quiere mucho a su familia y no le desagrada convivir con ellos, tal y como se vio en la última temporada de De viaje con los Derbez, donde viajaron a Finlandia para cumplirle el sueño a su hermana menor.

“Nos está yendo muy bien. Es de las series más vistas. Feliz de que a la gente les guste, que nos siga y se siga enamorando de este gran proyecto. Fue increíble. Fue mágico ver su carita de asombro y de magia. Yo creo que no lo cambio por nada”, indicó.

José Eduardo Derbez ama a su familia / Instagram: @ederbez

Checa: Acusan otra vez a Eugenio Derbez de tacaño y exponen trato a sus empleados

¿Le gustaría que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconcilien?

Durante la conversación, se le preguntó a José Eduardo Derbez sobre su opinión acerca de una posible reconciliación entre su hermana Aislinn y Mauricio Ochmann, ahora que ambos están solteros. Recordemos que los actores estuvieron cuatro años casados y tienen una hija en común, además de que se llevan muy bien.

“Ellos sabrán qué quieren. No tengo ni idea. Hace mucho que no veo a Mau. Ellos sabrán. Cada quien sus cuerpecitos”, manifestó. También dejó en claro que no es un hermano celoso y respetaría si, en algún momento, la expareja decide retomar la relación.

Actualmente, José Eduardo Derbez está disfrutando del éxito de la cuarta temporada de De viaje con los Derbez, serie estrenada en 2019 y cuya cuarta temporada recién se estrenó por Prime Video.

¿Cuántas temporadas tiene De viaje con los Derbez?

Esta divertida serie de la familia “ensamblada” de Eugenio Derbez tiene cuatro temporadas. Nos deja ver la convivencia y la dinámica de esta singular familia conformada por Eugenio y su esposa, Alejandra Rossaldo, tres hijos adultos, también artistas, y una hija menor de edad, todos de distintas mamás.

La primera temporada, de 2019, fue en Marruecos, donde participó Mauricio Ochmann aún casado con Aislinn, y su pequeña hija.

La segunda fue en 2021 y visitaron en un cámper lugares de paisajes naturales en Estados Unidos. La tercera temporada tuvo lugar en Jamaica y se estrenó en 2023 y la más reciente temporada se lleva a cabo en Finlandia en la tierra de Santa Claus.

Te recomendamos: Vadhir responde: ¿En “De viaje con los Derbez” no soportaban a Alessandra Rosaldo?