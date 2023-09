José Joel habla del pleito familiar entre su mamá y su hermana; reitera su apoyo a una de ellas

José Joel reveló si hubo o no una agresión por parte de su cuñado, en contra de su madre.

Anel Noreña y Marysol Sosa, su hija, siguen sin resolver sus conflictos, por lo que aún existe un contundente distanciamiento, tras los fuertes encontronazos que han tenido por temas de herencia y regalías por el uso del nombre de José José.

Además que Anel Noreña señaló que tuvo una fuerte discusión con su hija y yerno, en la cual estuvo a punto de ser agredida.

Dado lo anterior, Marysol negó que haya existido una agresión hacia su madre por parte de su esposo. Sin embargo, Anel buscó una reconciliación, pero no ha tenido éxito.

Marysol Sosa no pude usar el nombre de José José o tendrá que pagarla Anel Noreña. / Facebook: Marysol Sosa

José Joel se pronuncia ante el pleito de Anel Noreña y Marysol Sosa

Por primera vez, José Joel, hijo de José José, se pronunció ante la fuerte polémica entre su madre y hermana. Dejó claro por qué Marysol no puede ocupar el nombre de su padre de manera lucrativa.

“Es una problemática de madre e hija, (es un problema) de mujeres. Yo estoy en la espada y la pared, porque es mi hermana, porque es mi mamá. Yo estoy y he estado siempre con mi mamá, porque es una persona de la tercera edad”, dijo José para un encuentro con la prensa.

Así lo dijo José Joel:

Y es que, el también cantante aseguró que ya establecieron una oficina en la que se puede llevar a cabo todos los tramites y papeleo que tengan que ver con ‘el Príncipe de la canción’, por lo que si quieren ocupar su nombre y sus canciones deberán pagar de ciertas regalías.

Lugar al cual no podría tener acceso Marysol, puesto que los alejó como familia: “Si Marysolita (dice que) si no estamos siendo parte de su familia, pues ella no puede tener los beneficios de la familia”, explicó.

“(Es) oficina, pero no es mi mamá la que esté llevando los papeleos y los teléfonos. Estableciendo una oficina en la que se establece que mi mamá es la heredera universal de todo lo que tiene que ver con José José”, comentó José Joel.

Marysol Sosa no puede ocupar el nombre de su padre. / Instagram: @marysol_sosa

¿Hubo agresión por parte del esposo de Marysol Sosa hacia Anel Noreña?

En el mismo encuentro con la prensa, José Joel explicó a qué se refería su mamá con la presunta agresión por parte de su cuñado.

“No es que se haya violentado de tal manera, pero mi mamá no está acostumbrada. Después de esa plática, tuvimos otra plática, los cuatro, en donde se vuelven a calentar los ánimos y yo me di cuenta de lo que estaba diciendo mi mamá. No hubo violencia como tal, pero sí te levantas, gritas y manoteas”, aseveró.

Anel Noreña busca reconciliarse con Marysol Sosa luego de acusar al esposo su hija de agredirla

Añadió: “Sería una pena, de veras, que esto siguiera y que no se pudiera despedir de su mamá. Eso te deja un hueco en el corazón fuertísimo; entonces, yo estoy en la mejor disposición, cuando ellos digan, vamos a juntarnos, vamos a platicar y vamos a arreglarlo”.