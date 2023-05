José Manuel Figueroa espera que Imelda Tuñón no se lleve al hijo de Julián a Monterrey

El cantante se sinceró sobre su pretensión de convivir más con el nieto de Maribel Guardia y lanzó una petición a la viuda de Julián Figueroa.

José Manuel Figueroa expresó sus pretensiones respecto de estar más cerca del hijo del recién fallecido Julián Figueroa. Así lo dio a conocer al programa ‘Despierta América’, en el que se sinceró y manifestó el deseo de convivir más con su sobrino.

Recién que falleció el hijo de Maribel Guardia y la actriz pudo reaparecer ante los medios de comunicación, ella también expresó su anhelo por permanecer cerca de su nuera, Imelda Tuñón, y su nieto. Sin embargo, días después, la actriz reflexionó respecto de lo que podría pasar cuando la viuda de Julián Figueroa rehaga su vida.

Por su parte, José Manuel Figueroa expresó que el amor que se le tenía a su hermano, se le brinde también a su hijo: “Pues de lo malo, de lo doloroso que es, gracias a Dios, Julián a sus 27 años, tuvo la fortuna o nos dejó el regalo todavía de tener un hijo y yo creo que todo ese amor que le tenemos a Julián hay que dárselo a él”, manifestó.

José Manuel Figueroa lanza petición a Imelda Tuñón y Maribel Guardia reacciona

En entrevista para el programa ‘Despierta América’, José Manuel Figueroa externó su inquietud de que Imelda Tuñón no se lleve a Monterrey al hijo de Julián Figueroa, a fin de que el cantante pueda convivir más de cerca con él:

José Manuel Figueroa espera que la viuda de Julián Figueroa no se llevé a su hijo a Monterrey / Instagram: @jmfigueroa_mx

“Híjole, espero que sí (pueda pasar más tiempo con él). Ojalá no se lo lleve Imelda a Monterrey, ojalá lo dejen aquí, yo no he platicado nada de eso, son temas muy delicados, creo que no los debo estar ni estar mencionando, la verdad, pero sí por supuesto que mis intenciones son buscarlo más y jalarle la oreja”.

José Manuel Figueroa expresó que le gustaría convivir más con su sobrino, hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa / Instagram: @julian_f.f

Por su parte, momentos previos a su reaparición en el escenario de la obra ‘Lagunilla mi barrio’, Maribel Guardia fue cuestionada respecto de la petición de José Manuel Figueroa y reaccionó evadiendo la pregunta:

“Bueno, pero ahorita no es momento de hablar de eso, chicos, yo les agradezco mucho de su preocupación”. No obstante, aclaró que, en estos momentos le están transmitiendo fortaleza y tiempo de calidad a su nieto, sobre todo, porque él duelo que está viviendo es diferente dada su corta edad.