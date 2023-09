Juan, hermano de Jenni Rivera, defiende a Yahritza, ¡apoyó sus comentarios de la comida mexicana!

La agrupación Yahritza y su Esencia no se ha podido escapar de las críticas. Sus polémicas declaraciones, en contra de la gastronomía mexicana, aún son razón de ataques en redes sociales.

Sin embargo, hay quienes opinaron que sería bueno perdonarlos y darles una segunda oportunidad. Tal fue el caso de Juan Rivera, quien salió en defensa de la agrupación.

A través de una entrevista en Sale el Sol, el hermano de Jenni Rivera externó su contundente opinión en cuanto a la controversia que envuelve a Yahritza, Jairo y Mando.

Yahritza y Su Esencia aseguran que no quisieron ofender a los mexicanos. / Facebook: Yahritza y Su Esencia

“La muchacha hizo un comentario. (…) Yo no creo que la muchacha no lo hizo con malicia. No creo que quiso ofender a nuestra gente. Se expresaron de lo que ellos vivieron en el momento”, comentó el cantante.

Agregó: “Lo que dijo de las ambulancias, es cierto, es un ruidazo, es un trafical. (…) Lo que dijo de la soda en bolsa, se le hizo diferente y no creo que ella lo hizo para humillar o expresarse mal de nuestra gente”.

Así lo dijo Juan Rivera en Sale el Sol:

El miembro de la Dinastía Rivera reiteró que a él no se le hizo ofensiva la opinión de Yahritza y sus hermanos. No obstante, reprobó el hate (odio) que se propició en redes sociales.

“Los quieren cancelar y afectarles la vida entera. Es una niña de 16 años que, tal vez con su trabajo, ella mantiene su hogar completo y le quieren quitar todo por un comentario equivocado”, concluyó.

Como era natural, los comentarios de Juan Rivera desataron comentarios divididos en redes sociales. Muchos le dieron la razón, así como otros consideraron que el cantante lo dice porque él tampoco vive en México.