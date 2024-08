Juan Osorio confirma nueva temporada de ‘Aventurera’ con nueva protagonista

El cierre de la temporada de la icónica obra de teatro ‘Aventurera’ se aproxima, con su última función programada para el 31 de agosto. Sin embargo, el productor Juan Osorio no se detiene ahí y ya planea una nueva temporada para 2025, donde pondrá en práctica todo lo aprendido durante esta etapa.

“Siempre es importante identificar qué falló o qué no se dio como esperábamos, porque esa es la manera de aprender. En esta temporada, me da gusto hasta dónde llegamos y cómo lo hicimos. Se refleja un trabajo bien hecho y profesional, y con este tipo de experiencias te das cuenta quién realmente te estima y quién no está contigo,” compartió Osorio en una entrevista a ‘Venga la Alegría’.

Irina Baeva se convertirá en Elena Tejero. / Instagram: @irinabaeva / YouTube

Juan Osorio confirma segunda temporada de ‘Aventurera’

El productor ya tiene en mente una nueva producción, que incluirá una nueva Elena Tejero y posiblemente un elenco renovado, con el objetivo de mantenerse actualizado y ofrecer algo novedoso al público.

“Debe haber cambios en todo, incluso en el elenco. Para esas fechas, no es posible asegurar que estará el mismo equipo. Tienes que ir actualizándote y buscar la novedad con una nueva Aventurera”. Juan Osorio

La versión actual, protagonizada por Irina Baeva y Emmanuel Palomares, ha sido objeto de críticas, especialmente en relación con el baile de la actriz rusa, las coreografías, el vestuario y la adaptación en general.

Irina Baeva en la obra Aventurera / Alejandro Isunza

Juan Osorio se siente orgulloso de respaldar a su equipo

Osorio ha defendido a su elenco y su producción y aseguró en otra entrevista a Radio Fórmula que está orgulloso de haber apoyado a su equipo hasta el final de la temporada.

“Se cierra un ciclo de ‘Aventurera’, pero el próximo año habrá una segunda temporada, aunque con un objetivo diferente, no como un homenaje a Carmen. Me siento contento porque se ha cumplido el objetivo. Así es esta carrera, un día te va muy bien y otro día tienes un tropiezo que te pega. Estoy muy contento y firme de haber mantenido mi reparto hasta el final. Haré audiciones y tendré nuevos galanes y otra ‘Aventurera’,” concluyó Osorio.

