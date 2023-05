Juan Rivera revela que su esposa Brenda fue hospitalizada para una cirugía: “tengo miedo”

En su momento, Juan Rivera contó que su esposa Brenda tenía “dos genes cancerosos”.

A unas semanas de haber concluido La Casa de los Famosos 3, Juan Rivera revela que su esposa Brenda entró recientemente a cirugía, al parecer, por algo derivado a los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años.

Mediante sus redes sociales, el hermano de la fallecida Jenny Rivera compartió un mensaje sobre la situación actual de su pareja, en donde reconoció el temor que tuvo ante la posibilidad de que algo saliera mal en el procedimiento quirúrgico.

“Les seré sincero; tengo miedo, pero el valor no existe sin el temor. Tengo fe en él. En 10 minutos, mi esposa entra a su cirugía. Se los comparto porque creo en un Dios de milagros, creo en su poder y creo en el poder de las oraciones”, expresó junto a unas fotos de su esposa hospitalizada.

A la par de eso, les pidió a sus fans que oraran por la madre de sus hijos, pues confía en que todo el “cariño y amor” del público ayudaran a que se pueda recuperar rápidamente.

Juan Rivera expresó su temor por la salud de su esposa, quien tiene dos genes cancerosos. / Facebook: Juan Rivera

“Les pido, de corazón, una oración para mi esposa. Les pido que sean tantas las oraciones que no exista manera de que no sean escuchadas. Gracias por sus oraciones y muestras de cariño al amor de mi vida. Bendiciones a todos”, concluyó.

Como era de esperarse, varios internautas, incluidos sus excompañeros de reality, le desearon todo lo mejor a la pareja y lo motivaron a que tuviera fe en que pronto saldrán de esta complicada situación.

Incluso Doña Rosa, matriarca de la Dinastía Rivera, le aconsejó que se mantuviera tranquilo y confiara en que Dios ayudará a su esposa: “ella está en las mejores manos las de Dios y las manos de Jesús son las mejores”, externó.

Los problemas de salud de la esposa de Juan Rivera

A finales de febrero, Juan Rivera abrió su corazón y reveló que a su esposa le detectaron unos “genes cancerosos”, los cuales debían ser extirpados.

“Hace cuatro años, le dijeron a mi esposa que tiene dos genes cancerosos, por la cual ella tiene que operarse”, mencionó en aquella ocasión.

A la par de eso, relató que fue al psicólogo por esta situación: “una de las cosas que más me hacía sufrir allá dentro era el pensar en perder a mi mujer. Me dijo la doctora que se convirtió en obsesión compulsiva”.

En una ocasión, Juan Rivera apuntó que uno de sus mayores miedos es perder a su esposa. / Facebook: Juan Rivera

La esposa de Juan Rivera fue una de las razones por las que salió de LCDLF3

Cabe mencionar que, a unas pocas semanas de haber comenzado LCDLF3, Juan Rivera decidió salir del reality, pues, además de sus problemas de salud, quería estar junto a su familia.

“Mi tiempo aquí ha terminado, Dios me dio muchas señales en esta última semana, creo mi tiempo de estar al lado de mi mujer y mis hijos ha llegado, a través de los años, por mis adicciones y mis vicios, por todos los errores que he cometido, he hecho a gente sufrir, he hecho a gente llorar”, expresó en su momento.

Además de su enfermedad, Juan Rivera salió voluntariamente de LCDLF3 para estar junto a su familia. / Facebook: Juan Rivera

