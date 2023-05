Julio César Chávez busca que su hijo Julio se disculpe públicamente tras polémicas acusaciones

El boxeador Julio César Chávez sostiene que su hijo Julio no ha seguido su tratamiento contra las adicciones.

Luego de que el hijo de Julio César Chávez acusara a su familia de querer anexarlo de nuevo solo por conveniencia, el famoso boxeador rompe el silencio y admite que el joven está lidiando con una severa depresión.

En un encuentro con la prensa, el deportista admitió que está viviendo un momento “muy difícil” con la reciente recaída de su hijo y teme que su integridad física esté en peligro: “yo no quiero que mi hijo muera”, apuntó.

A la par de eso, sostuvo que siempre estará para apoyar a sus hijos en cualquier problema, sin importar que lo lleguen a odiar o ya no le quieran hablar en su lucha por ayudarlos: “yo siempre estaré para darles ese empujoncito”, indicó.

Sobre los videos que hizo Julio César Chávez donde ataca a su familia, manifestó que eran “puras incoherencias” y lo atribuyó a los problemas de salud que tiene.

Julio César Chávez aseguró que siempre estará para apoyar a su hijo, a pesar de todo. / Facebook: Julio César Chávez

“Desafortunadamente, Julio sufre de depresión. Se tomó un ansiolítico, pero, como es obsesivo-compulsivo, se tomó tres y no durmió en tres días, se le inflamó la cabeza y empezó a hablar puras pendej*d*s”, mencionó.

También agregó que visitará a su hijo en Culiacán para que aclare todo lo que dijo, incluyendo las acusaciones en contra de su nuera, Frida Chávez, ya que ella siempre lo ha apoyado en su enfermedad.

“Yo apoyo a mi nuera porque sé que es una persona integra, una persona limpia. Yo también decía lo mismo, cuando me estaba divorciando de su mamá, yo también andaba todo psicótico. Eso es mentira. Le voy a decir (a mi hijo) que haga un video para que se disculpe”, sostuvo.

Julio César Chávez lamenta que su hijo no cumpla el tratamiento

Por otra parte, Julio César Chávez resaltó que su hijo no cumple por completo con su tratamiento para dejar las adicciones, ya que suele quedarse callado cuando tiene ganas de recaer.

“No es que no le sirva. Si tú sales de un programa de rehabilitación y, no cumples con tus juntas, no te preguntes porqué recaes. Si se lo calla, lógicamente va a ir a drogarse o a tomar pastillas. El programa sirve, pero uno tiene que darle seguimiento”, externó.

Julio César Chávez sostiene que su hijo Julio no ha seguido el tratamiento contra las adicciones. / Facebook: Julio César Chávez

¿Qué dijo Julio César Chávez Jr.?

Hace poco, Julio César Chávez subió unos videos donde acusa a su familia de querer anexarlo nuevamente por influencia de su esposa, pues asegura que solo quieren quedarse con su dinero.

“Encontré unos papeles de que me querían volver a meter al anexo, porque ya se cobraron aquí en México, porque hay dinero, porque ya van a terminar el edificio, porque les conviene. A ellos no les importa mi carrera, que siga ganando. Como ya tengo millones, ellos con eso están conformados de repartirlo”, dijo.

Asimismo, afirmó que sus parientes buscan que vuelva a caer en las adicciones para tener una “excusa” para encerrarlo: “me encuentro ese vaso de agua con esa pastilla. O sea, eso fue adrede para que yo me la tomara”, señaló.

En su momento, Julio César Chávez Jr. aseguró que su esposa estaba influenciando a su familia para que lo anexen nuevamente. / Instagram: @juliocchavezjr

