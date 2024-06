Karla Díaz, exintegrante de JNS, recuerda que su esposo Daniel Dayz casi pierde la vida por bajar de peso

Karla Díaz, exintegrante de JNS, ofreció una emotiva entrevista a Pati Chapoy. En ella, recordó cuando su esposo Daniel Dayz casi perdió la vida debido a una cirugía.

Recordemos que fue a principios de mayo de 2022 cuando la cantante vivió una terrible experiencia. Ese año, su esposo Daniel decidió someterse a una cirugía para resolver su problema de sobrepeso, que tenía desde varios años atrás.

Después de la cirugía, la salud de Daniel Dayz se vio comprometida, pues casi pierde la vida por el bypass gástrico que le fue realizado.

¿Qué le pasó al esposo de Karla Díaz?

Karla Díaz confesó recientemente que su esposo, Daniel, ha enfrentado una batalla constante contra la ansiedad, una condición que lo llevó a subir de peso. Esta situación lo empujó a intentar múltiples métodos para perder peso, aunque con resultados temporales. A pesar de sus esfuerzos, Daniel siempre recuperaba el peso perdido.

“Dani tenía 25 kilos arriba de su peso normal, por edad, por estatura. Él desde muy chavito tuvo sobrepeso, su tema básicamente era la ansiedad... Durante muchos años él trató con infinidad de nutriólogos y tratamientos, pero nada funcionaba. Cuando él y yo empezamos a salir, él estaba en tratamiento de cetosis y ya había bajado 14 kilos, siguió pero no pasó de los 16 kilos y nuevamente volvió a subir”, compartió Karla. Karla Díaz

La desesperación de Daniel llegó a tal punto que lloraba junto a Karla, quien sugirió que consultara a un doctor sobre la posibilidad de un bypass gástrico. Daniel también sufría de apnea del sueño y roncaba mucho por las noches, lo que empeoraba su situación.

Daniel se sometió a la cirugía, la cual duró tres horas: “El doctor nos dijo que ya mañana se podía ir a su casa sin problemas. Yo me fui a mi departamento y a las 2 de la mañana mi suegra me llamó y me dijo: ‘Karla, Daniel se puso muy mal’. Me mandó una foto, tuvo una hemorragia terrible, respiraba muy rápido, tenía hiperventilación...”.

A las 12 del día siguiente, los médicos, muy preocupados, informaron que no sabían qué estaba mal con Daniel a pesar de la importante hemorragia. Finalmente, lograron estabilizarlo al administrarle plaquetas.

“Ahorita te puedo decir que lo agradecemos absolutamente, toda la operación ha sido una bendición para él, porque le cambió la vida de cero a 100, pero sí, ese momento fue terrible. Siempre confiamos en la ciencia, siempre confiamos en el doctor y el doctor le dijo que fue el 1% de casos con complicaciones, y fuiste tú”, concluyó Karla.

Cabe señalar que, el esposo de Karla Díaz logró recuperarse a pesar de la cirugía se complicó, Daniel logró bajar de peso y ahora goza de una vida más saludable.

¿Qué es el bypass gástrico?

Según el portal Mayo Clinic el bypass gástrico es un tipo de cirugía bariátrica que se realiza para ayudar a las personas con obesidad severa a perder peso. Este procedimiento implica la creación de una pequeña bolsa en la parte superior del estómago, que se conecta directamente al intestino delgado, lo que permite que los alimentos pasen por alto gran parte del estómago y la primera parte del intestino delgado. Como resultado, se reduce la cantidad de alimento que el estómago puede contener y la cantidad de calorías y nutrientes que el cuerpo puede absorber, lo que contribuye a la pérdida de peso. Si quieres conocer más detalles dale clic aquí.

