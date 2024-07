Karla Panini es muy insistente en demostrar que Américo Garza no la engaña, afirma Maryfer Centeno

Karla Panini y Américo Garza han vuelto a dar de qué hablar. En esta ocasión, por una supuesta infidelidad por parte del exesposo de Karla Luna, un hecho que muchos internautas han celebrado en internet.

Hace algunos días, una tiktoker hondureña identificada como Stefany Mendoza compartió en unas capturas de pantalla en las que supuestamente Garza le coqueteaba.

Asimismo, otra joven llamada Steph le escribió al creador de contenido ‘Maurg1’ en un video que él publicó sobre el caso de la presunta infidelidad de Américo Garza, asegurándole que también había chateado con él y la habría querido conquistar.

Después de que esto saliera a la luz, la llamada ‘lavandera güera’ simplemente se burló de la situación: “Ahora resulta que todas quieren, no paramos de salir de amantes, de postularse de amantes. Ya no hallan ni qué. Si salen más, avisen para meterle más a la cuenta de Costco, de Palacio de Hierro y alguna agencia de autos que se atraviese”, dijo en redes sociales.

Maryfer Centeno analiza la reacción de Karla Panini ante la presunta infidelidad de su esposo

En medio de todo este escándalo, Maryfer Centeno se dio a la tarea de analizar cada respuesta que Karla Panini dio sobre el tema y concluyó que se mostraba muy insistente en que su pareja sí le era fiel.

“Lleva varios videos al respecto. A mí me hace pensar que es el primer indicador de que sí le importa. (Américo) parece estar reconociendo una infidelidad. Karla Panini sonriendo, pero si la sonrisa sincera es con los ojos, ella está así (enojada y diciendo) ‘pero no me es infiel, estoy muy feliz’” Maryfer Centeno

La colaboradora de ‘Hoy’ señaló que tanto Panini con su esposo deben aprender a “comunicarse”, pues sus gestos y palabras son sumamente “contradictorias”.

“Ella dice que no le es infiel, pero él dice que no será la primera ni la última. O sea, muy raro”, expresó.

La también grafóloga estudió una vieja entrevista de Karla Panini en la que habla de los señalamientos que la acusan de haberle robado el marido a su amiga, la fallecida Karla Panini.

“Lo primero que tenemos que buscar cuando hablamos de lenguaje corporal es la congruencia, es decir, lo que digas con gestos, lo refuerces con palabras. Quiero que escuchemos con detenimiento las palabras de Karla Panini, quien habla de su relación con Américo Garza. Está extraordinariamente a la defensiva”, indicó.

Hasta el momento, Karla Panini no se ha pronunciado ante lo dicho por Maryfer Centeno. No obstante, la regiomontana siempre ha asegurado que no le importan las críticas.

