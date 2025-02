Karla Sofía Gascón asegura que la felicidad no existe: “Nacemos llorando y morimos jod...s”

Karla Sofía Gascón sigue en la polémica por sus declaraciones sobre su perspectiva de la vida y la felicidad. Sin embargo, esta no es la primera vez que su nombre aparece vinculado a controversias.

La actriz ha sido objeto de críticas por algunos mensajes ofensivos que publicó hace años en X, antes Twitter, en los que se refería de manera despectiva a los musulmanes, a George Floyd y a la diversidad en los premios de la Academia.

Este escándalo ha tenido repercusiones en su carrera, ya que ha decidido alejarse del ojo público y no asistir a importantes eventos donde ‘Emilia Pérez’ ha sido nominada.

Mira: Selena Gomez: ¿se retira después de la polémica de ‘Emilia Pérez’?

Karla Sofía Gascón cierra su X / Redes sociales

Karla Sofía Gascón queda fuera de los BAFTA este domingo

Tal fue el caso de los Premios BAFTA, donde la cinta se llevó el galardón a Mejor película de habla no inglesa y donde Zoe Saldaña fue premiada como Mejor actriz de reparto por su interpretación de una abogada que ayuda a un narcotraficante a someterse a una cirugía de cambio de género.

A pesar del éxito en festivales internacionales, la cinta ha sido criticada por el público mexicano debido a la forma en la que aborda temas sensibles como el narcotráfico y las desapariciones a través de un musical.

Karla Sofía Gascón estuvo nominada en la categoría de Mejor actriz porotagonista, pero el premio fue para Mikey Madison por su destacada interpretación en Anora. A pesar de la expectativa generada en torno a Gascón, Madison logró imponerse con su actuación, consolidándose como una de las grandes sorpresas de la premiación.

Checa: Netflix se pronuncia sobre polémica de Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón lanza polémico comentario

En una entrevista reciente con ‘Podium Podcast’, Gascón compartió su particular visión sobre la felicidad y el sufrimiento. Sus declaraciones han generado un intenso debate en redes sociales, donde algunos coinciden con su punto de vista mientras que otros la critican por su postura fatalista.

“Yo no soy feliz nunca. Es que para mí la felicidad no existe. Es como el frío. Es la falta de calor. La felicidad para mí es la ausencia de sufrimiento en ciertos instantes. Es mentira. El ser humano no es feliz. Su base es el sufrimiento. Nacemos llorando. Nos morimos jod... .”, expresó la actriz.

Además, enfatizó su punto de vista con una reflexión sobre la muerte: “Yo no he visto a nadie que se muera feliz y a gusto de decir: ‘Qué alegría, me muero’. Lo único que puedes sentir es alivio por el dolor y ni siquiera lo vas a sentir. Cuando te mueres, ni siquiera vas a sentir el dolor que tenías”.

Karla Sofía Gascón lanza otro dardo a la nueva temporada de MasterChef Celebrity / Clasos

Estas declaraciones han sido interpretadas por algunos como una filosofía de vida cruda pero realista, mientras que otros la consideran una visión pesimista que ignora las experiencias positivas y la capacidad del ser humano para encontrar alegría.

Las declaraciones de Karla Sofía Gascón han generado un debate en redes sociales, donde muchos usuarios han compartido su opinión sobre su perspectiva de la felicidad. Algunos han defendido su postura, argumentando que la vida está llena de sufrimiento y que la felicidad es una construcción social efímera. Otros, en cambio, han criticado su manera de expresarse, señalando que su discurso puede ser desalentador.

A pesar de las críticas y las controversias, Gascón sigue siendo una figura influyente en la industria cinematográfica. Su actuación en ‘Emilia Pérez’ ha sido elogiada por la crítica especializada, y la película continúa acumulando reconocimientos en festivales internacionales. Sin embargo, su imagen pública sigue viéndose afectada por sus opiniones y declaraciones pasadas, por lo que Netflix la dejó fuera de los eventos de promoción previos al Oscar.

También puedes leer: Alfredo Adame asegura que Karla Sofía Gascón es investigada por promover a un cirujano plástico falso