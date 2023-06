Karla Sofía Gascón hace polémico comentario contra MasterChef Celebrity y fans piden su regreso

La actriz Karla Sofía Gascón ya había externado su descontento contra el concurso por la “trampa” que le habrían hecho.

A un mes del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, Karla Sofía Gascón vuelve a despotricar en contra del reality y hasta afirma que ahora “desprecian” el rating que dio durante su participación.

Mediante redes sociales, la famosa actriz recordó cuando su participación en la llamada ‘La Cocina más Famosa de México’ era tendencia en Twitter casi todas las semanas, pero que, al parecer, los productores ya no recuerdan eso.

“¿Se acuerdan cuando el año pasado #MasterChefCelebrityMx era trending todas las semanas? Yo sí. Ahora vas otra vez y menosprecias a quienes hicimos un trabajo enorme”, puntualizó junto a una foto suya en el concurso.

Como era de esperarse, sus palabras dividieron comentarios en redes sociales, aunque la gran mayoría resaltó que su temporada fue una de las mejores y hasta pidieron su regreso al concurso, al menos, como participación especial.

Este fue el polémico mensaje que posteó Karla Sofía Gascón sobre MasterChef Celebrity / Twitter: @karsiagascon

Incluso, hubo varios que manifestaron su “molestia” ante la nueva edición del reality, pues consideran que es una de las más “aburridas” que ha producido TV Azteca.

“Está muy aburrida esta temporada”, “Puro mueble”, “Tu temporada fue la mejor”, “Se les extraña a todos: conductora, celebrities, chefs, producción”, “Tu temporada fue y será icónica”, “Regresa por favor”, “No te supimos apreciar, Karlita”, señalaron algunos comentarios.

Los fans de Karla Sofía Gascón creen que la nueva temporada del concurso es “muy aburrida” / Facebook: Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón opina sobre la nueva temporada

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Karla Sofía Gascón se va con todo en contra de MasterChef Celebrity, recordemos que, previo al estreno de la nueva temporada, la actriz pidió que no le preguntaran sobre el concurso, pues nunca la apoyaron cuando, presuntamente, le hicieron trampa.

“Pregunto ¿a alguien le importó cuando me hicieron trampas en #masterchefcelebritymx y me quitaron la posibilidad de ganar el premio merecidamente? - No ¿verdad? Entonces no me pregunten qué opino de las salidas o de los nuevos integrantes”, precisó.

Aunque les deseó lo mejor a los nuevos concursantes, dejó ver que aún estaba molesta con el concurso por todo lo que habría vivido: “Éxito para todos, a ver si conseguís superarnos en @azteca”, indicó.

Esta fue la reacción que mostró Karla Sofía Gascón ante la nueva temporada de MasterChef Celebrity / Instagram: @karsiagascon

