Karol Sevilla estalla contra la autoridad tras recibir una multa: “La va a pagar tu abuela”

La cantante y actriz Karol Sevilla es una de las personalidades más activas en redes sociales. Su gran sentido del humor la ha llevado a convertirse en uno de los personajes más virales del momento en TikTok.

La también novia de Emilio Osorio expresa en redes, muy a su estilo, lo que vive día a día, ya sea en su trabajo, así como en la vida cotidiana.

En esta ocasión, Karol documentó el momento en que fue multada por rebasar el tiempo del parquímetro, razón por la que su auto fue acreedor a la famosa araña.

Como era natural, la protagonista de Soy Luna demostró su contundente molestia. Aseguró que es una total injusticia que la hayan multado cuando no rebasó el tiempo establecido.

“La persona que me puso la araña, ¿sabes quién va a pagar esa multa? Tu abuela mijo, tu abuela, porque yo no la voy a pagar. Ahí decía 1:58 y son 1:53. O sea, se pasaron, tu mamá va a pagar eso”, expresó muy molesta Karol Sevilla.

Así lo dijo Karol Sevilla:

Continuó: “Ya me vi en Twitter en tendencia como lady araña, pero no me interesa. No me importa, no voy a pagar, no sé cuántos pesos por una araña, a mí no me vas a levantar falsos”.

Pese al mal rato que vivió la histrionisa, no tuvo otra alternativa más que pagar la multa impuesta. Sin embargo, esa no era la única infracción que tenía, por lo que tendría que pagar todas sus cuentas pendientes para poder liberar su carro.

“Ah**vo tengo que pagar la multa, sí o sí... Tengo que pagar todas las multas para que me libren el coche, tengo que pagar. Me atoraron durísimo”, indicó.

Finalmente, Karol Sevilla advirtió que no dejaría pasar esta injusticia, por lo que pondrá su denuncia correspondiente.

“Hay que hacer una denuncia, porque no es que la gente c**a dinero para pagar”, concluyó.