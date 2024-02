Karol Sevilla habría contestado a Leslie Gallardo, novia de Emilio Osorio, tras hablar de ella en LCDLF

Después de que en noviembre Emilio Osorio anunciara su relación con la influencer y modelo Leslie Gallardo, la joven de 24 años ha sido objeto de comparaciones con Karol Sevilla.

Recordemos que Emilio Osorio tuvo una relación con Karol Sevilla e incluso compartió en La casa de los famosos México cuánto extrañaba a la actriz y cantante. En aquel momento, se dudaba de la sinceridad de ambos respecto al noviazgo ya que habían terminado varias veces a lo largo de la relación y se había visto a Karol en Perú en un programa de TV por esos días donde declaró que no tenía novio.

Sin embargo, actualmente Emilio Osorio ha formalizado su relación con Leslie Gallardo y pasó el Año Nuevo con su familia en compañía de su novia, quien ya cuenta con la aprobación de Niurka. No obstante, la reciente expulsada de La casa de los famosos Telemundo habló en el reality de lo que fue la relación entre Emilio y Karol.

¿Qué dijo Leslie Gallardo de Karol Sevilla en LCDLF?

Los últimos días dentro del reality, Leslie dejó claro que estaba muy vulnerable, ya que extrañaba estar junto a su novio, por lo que pidió al público que no votaran por ella, para así poder estar junto a su amado.

Como era natural, sus compañeras de cuarto la intentaron consolar. Subrayaron que el hijo de Niurka Marcos no sería capaz de traicionarla en su ausencia y le cuestionaron si en algún momento él tuvo un romance dentro de La casa de los famosos México, a lo que ella respondió que no, dado que Emilio respetó a Sevilla sin estar con ella.

Esta no fue la primera vez que Gallardo habló de Karol, sino que también expresó que Emilio no era feliz en esa relación.

“Si él hubiera estado conmigo… Estaba indeciso de qué onda con esta mujer. La respetó sin estar con ella, gü*y”. Leslie Gallardo

¿Qué le respondió Karol Sevilla a Leslie Gallardo?

Ahora, Karol Sevilla habría respondido a todo lo que dijo la actual novia de Osorio en el reality de Telemundo.

Mediante su cuenta oficial de TikTok, la también actriz publicó un video vestida de ranchera, en el que interpretó una de las canciones de Jenni Rivera de título Ovaríos.

“Qué alboroto traen conmigo. Como les está calando en el negocio de grandes, la señora la está rifando. Ahí me traen de boca en boca. Quieren quitarme del mando. Todos publican mi nombre, muchos con malas noticias. Ya no hayan cómo quemarme. Mientras me muero de risa. Síganme dando más fama. Yo los miro de acá arriba”, se escucha en el video.

Así fue el momento:

Pese a que Karol no especificó que este video iba dirigido a Leslie Gallardo, usuarios rápidamente consideraron que era un contundente mensaje dirigido a Gallardo.

Al momento, Leslie, así como Emilio Osorio no han dado respuesta a la supuesta indirecta de Karol Sevilla en sus redes sociales.