Kimberly Irene y su esposo se convierten en padres y polémica foto genera opiniones divididas

Kimberly Irene, mejor conocida como ‘la más Preciosa’, ha estado en el ojo del huracán recientemente, dado que acaparó titulares luego de que protagonizó una fuerte pelea con su esposo, Óscar Barajas, en pleno live, mientras se encontraban en un hotel de Mérida, Yucatán, el fin de semana pasado.

Todo sucedió en una transmisión en vivo para TikTok, donde la influencer contó que su pareja había consumido sustancias prohibidas y después la agredió físicamente, por lo que decidió hacer un video para salvaguardar su integridad.

Pese a que lo anterior se tornó como una contundente razón para que Kimberly y Óscar terminaran su matrimonio, las cosas entre ellos dos habrían mejorado, dado que, recientemente, dieron la noticia de que ¡se convirtieron en padres!

Kimberly Irene. / Redes sociales

Kimberly ‘la más Preciosa’ y Óscar Barajas, su esposo, anuncian su paternidad

La pelea viral entre la influencer y su pareja el pasado fin de semana desató rumores de una ruptura a un mes de haber contraído matrimonio. Sin embargo, ambos dejaron claro que una discusión de ese tipo no arruinaría su unión.

Recordemos que esta no es la primera vez que ambos protagonizan una fuerte pelea en medio de un live. Previo a casarse, la influencer descubrió unos mensajes en el celular de Óscar, los cuales no habrían sido del agrado de la famosa. En aquel momento estuvieron a punto de no casarse. Sin embargo, luego de un tiempo retomaron los planes de boda y esta tuvo lugar el 9 de diciembre de 2023, en compañía de amigos, familia y celebridades.

Ahora, los dos sorprendieron en redes sociales tras compartir que decidieron ampliar su familia. ¿De qué se trata?

Por medio de sus redes sociales, Kimberly Irene y Óscar Barajas anunciaron que se convirtieron en padres de dos bebés, los cuales resultaron ser dos muñecos hiperrealistas.

Kimberly La Más Preciosa. / Instagram: @oscar_bajaras00 / @kimberly_lamaspreciosa

En una transmisión en vivo con todos sus seguidores, la influencer confesó que le habían llegado sus dos bebés, por lo que externó su total felicidad.

La integrante de ‘las Perdidas’ mencionó que, aunado a sus nuevos hijos, le llegaron sus actas de nacimiento, así como sus cartillas de vacunación. Sin embargo, quien no se mostró tan emocionado fue Óscar, ya que no supo qué decir en medio del live.

Así lo dijo Kimberly Irene:

Óscar Barajas, esposo de Kimberly, pública polémica foto de ellos estrenando paternidad

Eso no es todo, Kimberly también comenzó a pensar en los padrinos de los bebés, sus visitas al médico, así como los nombres que le pondrían a los muñecos. Por ello, sus seguidores comenzaron a lanzar algunas propuestas.

No obstante, lo que dio más de qué hablar fue la polémica foto que público Óscar más tarde, ya que compartió lo feliz que estarían Kimberly y él al estar en familia.

En la imagen se puede ver cómo la creadora de contenido estaría amamantando a su ahora bebé, mientras Barajas solo sonríe con su otro hijo en brazos.

“Cuando una familia crece, crece el amor, la alegría y la felicidad. Ojalá la luz de este día nos acompañe durante toda la vida”. Óscar Barajas

¡Generó opiniones divididas!

Como era natural, usuarios reaccionaron rápidamente a la publicación y externaron que la foto generó un tanto de “cringe” (pena ajena). Aunque muchos felicitaron a la pareja por su “bonita familia”.

“Ayyy, esta foto me dio totalmente vibes al muchacho colombiano que tenía esposa e hijos de trapoooo”, “En buena onda vayan a terapia hahaha y no por esto, sino porque en serio una discusión puede salirse de control”, “No sé si sea solo contenido, pero, por favor, no normalicen ni romanticen este tipo de relaciones. Tienen tanta difusión y potencial para transmitir a la gente”, “Me la estoy pasando bien raro tu”, “Ustedes son una pareja bien random, pero felicidades”, fueron algunos comentarios.

Sin duda, Kimberly y Óscar no estarían al pendiente de las críticas que reciben, ya que ellos se ven mejor que nunca luego de su fuerte discusión.

