Kristal Silva tuvo su primer beso con una mujer junto a Niurka; ¿cómo reaccionó su familia?

En la primera temporada del reality de Amazon Prime Video, ‘Sueltos en Los Cabos’ en el que participan como conductoras dando sus opiniones Kristal Silva y Niurka, las famosas se besaron inesperadamente en uno de los capítulos.

Recientemente, la conductora de ‘VLA’ estuvo como invitada al programa de radio ‘La caminera’ en donde habló del insólito momento.

Según Kristal, cuando expresó que ella nunca había besado a una mujer, jamás se espero que ‘mamá Niu’ fuera capaz de hacerlo. “Fue muy rápido y desprevenida me agarró” porque yo lo que dije fue: “Yo nunca me he besado con una mujer; o sea, la verdad es que no me ha pasado en las fiestas, ni porque trajera mis tequilitas. Sí para ese tema era como: ‘Ay no, nada más ustedes amigas’”.

Kristal y Niurka comparten en Sueltos en Los Cabos / Prime Video

La exreina de belleza dijo que “no es porque le asuste el tema” sino porque le “sacateaba”. Entonces Niurka la agarró diciendo: “¿Cómo que no? Solo se vive una vez” y le plantó un beso.

Kristal Silva y Niurka se besaron

Entonces la conductora continúo opinando qué le pareció el beso de Niurka y con su sentido del humor mencionó: “Y bien, eh (risas)”.

Tania Rincón, entonces recordó a la familia de Kristal y mencionó: “Saludos a Tamaulipas, ojalá que tus papás no vean este programa”.

Y para sorpresa, Kristal mencionó que sus papás ya saben lo que sucedió. Apenada, la conductora dijo: “Acabo de ir a Tamaulipas y platicando con la familia, mi mamá dice: ‘Ay, yo no lo he visto’. Ni lo veas, ma”.

Finalmente, Fer Gay opinó que el reality en cuestión “está bueno” pero “sí está fuerte”, por lo que no sería para todo el público.

