La Casa de los Famosos México: a esto renunciaron al entrar al reality

Algunas celebridades tuvieron que tomar una decisión en pareja y otros de forma individual.

El estreno del reality de convivencia de famosos en su versión mexicana se estrenó este 4 de junio y el lanzamiento trajo consigo varias sorpresas que dejaron tanto al público como a los mismos integrantes boquiabiertos, pues tuvieron poco tiempo para poder escoger alguna opción. Cabe destacar que durante el estreno, El Apio Quijano confesó que el grupo al que pertenece, Kabah, fueron quienes hicieron el tema musical del reality.

Con su llegada a La Casa de los Famosos México, los 13 integrantes tuvieron que someterse a un dilema incluso antes de poder entrar a la mansión donde convivirán las próximas 10 semanas en busca de ganarse cuatro millones de pesos, aunque unos pudieron hacer la elección individualmente, otros no tuvieron tanta suerte.

Así luce la de La Casa de los Famosos México, donde convivirán las celebridades por 10 semanas / YouTube: Realitys Chismes y más

La primera en ingresar a la casa fue Raquel Bigorra, quien tuvo que escoger entre comer arroz y frijoles toda una semana o que a todos les clausuraran las regaderas durante el mismo tiempo, provocando que ella prefiriera la higiene sobre su alimentación, pues las demás celebridades sí podrán comer de todo.

Los siguientes en pasar fueron Ferka y sofía rivera torres, quienes regalaron un conmovedor momento, pues entre el público presente estaba el esposo de la comediante, quien confesó que no había visto a Sofía en varios días, lo que lo llevó a corriera a sus brazos para despedirla con un beso, antes de que ella y Ferka decidieran con un piedra papel o tijera quién se quedaría sin su maleta. La exintegrante de Guerreros perdió.

Acto seguido, los siguientes en llegar fueron Nicola y El Apio Quijano quienes tuvieron la difícil elección de ver quién de los dos dormiría en una cómoda cama individual, mientras que el otro tendría que dormir en una improvisada cama, pues solo tendría un tapete de yoga; todos los dilemas con una duración de una semana.

Por su parte, Paul Stanley y Bárbara Torres intercambiaron ropa en busca de evitar que a todos los integrantes de la casa se les quitara la pasta de dientes y tuvieran una mala higiene bucal. Más tarde, Jorge Losa y Marie Claire prefirieron dormir juntos en una cama matrimonial en lugar de que nadie pudiera beber café por una semana.

Conforme fue avanzando la noche, más famosos ingresaron a la casa, por lo que llegó el turno de Sergio Mayer, quien acudió acompañado de su esposa Issabela Camil, la encargada de elegir si el exdiputado dejaría de usar ropa interior o si él sería el único que pudiera usar toalla y bata de baño en la casa, sacrificando las prendas del famoso que alegó poder lavar los calzones que llevaba puestos, todas las noches.

Wendy Guevara y Poncho de Nigris tuvieron un dilema que sorprendió a muchos, ya que prefirieron dormir en camas separada, en vez de juntos en una matrimonial, que asistir a la fiesta temática más épica de la casa, alegando que no iban a poder pasar bien las noches con las erecciones de los dos.

Al final el más joven de La casa de Los Famosos tomó la decisión más traviesa, acompañado de su progenitora, Niurka, Emilio Osorio se presentó y prefirió que nadie excepto él pudieran bañarse con agua caliente, en lugar de tener que dormir en el pasto del exterior de la casa, provocando la molestia de muchos integrantes, cuando éste se los hizo saber.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que la producción, le dio la oportunidad a Niurka Marcos de poder despedir a su hijo al interior de la casa y convivir con los integrantes de la misma por tan solo un minuto, pero en caso de que ella se quedara más tiempo adentro, Emilio sería sancionado, algo que no ocurrió. A su ingreso a la casa, todos los participantes se dejaron ver sorprendidos al no entender si Niurka entraría y por qué se había salido.

Al final Emilio les explicó qué había sido solo un pequeño reto el que Niurka aceptó y por eso entró para pedirles que lo cuidaran mucho aunque les hubiera hecho la travesura de dejarlos sin agua caliente varios días.

Cabe destacar que en el transcurso de la semana se conocerá al último famoso que entrará al reality, así como al primer líder de la semana y qué pasará con Poncho de Nigris, quien fue el primer nominado, elección que el público tomó rápidamente durante la noche de estreno.

