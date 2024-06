La casa de los famosos México: Conductor del programa Hoy es el quinto confirmado

Durante el programa ‘Hoy’ de este 25 de junio, se anunció al quinto integrante de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Tal y como corrieron los rumores, un conductor del matutino estará en el reality.

Imitando a Luis Miguel, Ema Pulido y personificando de nuevo a su personaje emblemático de Pancho López, Arath de la Torre fue presentado como habitante de la casa.

De esta manera, Arath fue el quinto confirmado. El nuevo integrante del reality dijo algunas palabras y recordó que ya había estado en un programa así, por lo que ahora su mayor motivación para aceptar el proyecto fue su familia.

Arath De la Torre es el quinto confirmado / Twitter

“Yo juré que nunca lo iba a hacer, yo no quería. Fue mi mujer y mis hijos quienes me convencieron, ellos me animaron. Fue una decisión difícil, pero hay que hacerlo. Estoy contento, privilegiado y agradecido”, indicó.

Igualmente, Arath comentó que su aportación en el reality será “mucha comedia y mucho humor”, consciente de que todo lo que suceda frente a las cámaras va a repercutir en las redes sociales y el ojo del público: “Quiero que las nuevas generaciones me conozcan. Creo que la experiencia me va a ayudar. Esta propuesta me llegó desde noviembre y he tenido la oportunidad de trabajar qué parte de mí hacer y cuál no”, finalizó entusiasmado por entrar al reality.

Divertido, irreverente y multifacético, así es mi quinto habitante 👏🏻👏🏻 ¡Bienvenido a #LaCasaDeLosFamososMX, @ArathdelaTorre! 🏠🙌🏻



Gran Estreno, 21 de julio a las 8:30 p. m. por #LasEstrellas 📺 📲 pic.twitter.com/ksw3V0pNfx — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 25, 2024

¿Quiénes son los participantes confirmados para ‘La casa de los famosos México 2'?

Hasta ahora van cinco habitantes confirmados oficiales para entrar a ‘La casa de los famosos México 2’.

Mario Bezares

Briggitte Bozzo

Shanik Berman

Agustín Fernández

Arath de la Torre

