La casa de los famosos: Sophie se sintió traicionada por Lupillo Rivera tras su salida del reality

La casa de los famosos sigue dando de qué hablar debido a los fuertes conflictos que han tenido los participantes dentro del reality show. Desde las salidas voluntarias e inesperadas de Thalí García y Gregorio Pernía hasta el fuerte encontronazo entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame.

El pasado lunes 26 de febrero se dio a conocer la expulsión de Carlos Gómez del reality show debido a que agredió a Romeh, por lo que la jefa tomó la decisión de sacarlo del programa. También se vivió la expulsión y la quinta eliminada fue Sophie Durand, lo cual fue un duro golpe para los equipos de tierra y fuego.

Mira: Lapizito reaparece en redes sociales tras varios meses de ausencia: “Estuve encerrado” ¿Fue anexado?

La actriz, tras abandonar el reality show, tuvo una entrevista exclusiva con Jimena Gállego. Sophie compartió sus pensamientos sobre su experiencia dentro de la casa y ahí confesó que se sintió traicionada por Lupillo Rivera, ya que tenían un acuerdo entre ellos. La joven detalló que ella y Lupillo habían acordado no nominarse mutuamente, un pacto que al parecer el cantante rompió para cuidar a su equipo tierra junto.

Mira: Michelle Renaud: “el feminismo está de yo mujer quiero ser hombre” Le llueven críticas

Sophie explicó que no le atribuía su eliminación al cantante ni a su propio grupo. Además, la actriz aseguró que ella le pidió a “la Bebeshita” y Robbie que salvaran a Carlos.

Sophie Durand

“No culpo a Lupillo. Me siento traicionada por él, porque al final, aunque Lupillo no me hubiera nominado, igual hubiera salido nominada por tierra. No culpo a mi cuarto, porque todo el día le dije que salvaran a Carlos”.