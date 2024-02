Michelle Renaud: “el feminismo está de yo mujer quiero ser hombre” Le llueven críticas

Recientemente la actriz Michelle Renaud compartió en el podcast ‘Me late ser humano’ su experiencia junto a Matías Novoa, su ahora esposo y padre de su futuro hijo.

La actriz reveló que anteriormente lograba conectar con novios y parejas que no resolvían y que incluso hasta ella se hacía cargo y los llegaba a mantener economicamente hasta que conoció a Matías Novoa y se sorprendió de la diferencia con sus exs.

Yo me ocupaba de mi vida, la de ellos y aparte tenía que seguir manteniendo y de repente me encuentro un hombre que resuelve y con él entendí que a mí me toca hacer el rol de la mujer. Y más en esta época donde el feminismo está de yo mujer quiero ser hombre. Yo entendí que mi rol está en el hogar”. Michelle Renaud

Michelle Renaud habla de su rol de mujer en relación con Matías Novoa

Según Michelle Renaud, con Matías Novoa entendió que su rol de pareja como mujer era cuidar al hogar y a los niños.

“Mi rol era nutrir el hogar, nutrir a los niños, apoyarlo a él y su rol es proveer a esta familia, decidir de esta familia, para mi fue muy padre ser esta mujer que cargaba con todo sentir que estaba acompañada y protegida, para que una relación funcione debe haber roles distintos, sino vamos a competir”, expresó Michelle Renaud en el podcast. Michelle Renaud

Internautas critican a Michelle Renaud

Las declaraciones de Michelle desataron una ola de críticas debido a que muchos criticaron que Renaud dijera que ser feminista es una mujer que quiere ser un hombre y que hablara del rol de la mujer.

“Hermoso lo que dijo pero ser feminista no es ser igual a querer ser hombre. El feminismo busca que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. El feminismo lucha porque hagas lo que quieras hacer no lo que supuestamente te toca por ser mujer. El feminismo no es querer ser hombre. El feminismo defiende que hagas lo que quieras hacer con tu vida, nada que ver con querer ser hombre, cuanta ignorancia y lo grita”,comentaron internautas en TikTok.

Matías Novoa y Michelle Renaud esperan un bebé, pero sufrieron la pérdida de un embarazo anterior

Michelle Renaud y Matías Novoa se vuelven tendencia tras revelar la pérdida de un bebé antes de su actual embarazo. La noticia conmovió a sus seguidores y a muchas mujeres que han enfrentado situaciones similares.

“No fue fácil”, dijo Novoa en ‘Hoy’, describiendo los difíciles primeros tres meses y la tristeza al descubrir la pérdida en un ultrasonido. Matías, en shock, tuvo que ser el apoyo de Michelle, enfrentando el dolor juntos.

