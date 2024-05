La casa de los famosos: Thalí García se despide, cierra su cuenta de X en medio de su polémica con Telemundo

A unas cuantas horas de que se conozca al ganador o ganadora de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo’, Thalí García, exparticipante del reality, vuelve a dar de qué hablar por haber cerrado su cuenta de X (antes Twitter), en medio de su controversia con la televisora.

Recordemos que la actriz abandonó voluntariamente el show en medio de la polémica. En su momento, la celebridad aseguró haber recibido malos tratos por parte de la producción del programa.

Hace poco, los fanáticos de Thalí descubrieron que su cuenta en la antes mencionada red social ya no existía. Esto provocó mucha especulación en redes sociales, pues la mexicana publicó un largo post en el que ataca a varios exhabitantes y defiende a Lupillo Rivera.

La presunta indirecta de ‘la Divaza’ en contra de Thalí

El pasado 19 de mayo, Thalí publicó un mensaje despidiéndose de X y afirmando que ella había sido de las pocas que se “mantuvo leal” dentro del show.

Tras esto, ‘la Divaza’ compartió que una persona a la que se refirió como “T” lo había dejado de seguir en Instagram, marcando así el fin de su amistad. Si bien no mencionó nombres, la mayoría de los internautas afirmaron que hablaba sobre García.

“Bueno, ya T me dejó de seguir en Instagram. Creo que ya no hay ningún vínculo, qué chimbo (mal), pero bueno, creo que es lo mejor para los dos. Lamento mucho que hayan terminado así las cosas” ‘La Divaza’

Omg que está pasandaaaaa 🔥 a un día de la Gran Final las cosas aquí en X se están poniendo color de hormiga. pic.twitter.com/XnubWimH6X — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 20, 2024

El “polémico mensaje” de Thalí García sobre Lupillo Rivera

Asimismo, Thalí manifiesto su apoyo a Lupillo Rivera, participante del concurso con quien se le relacionó sentimentalmente, y en su momento ella negó que hubiera algo más que una amistad entre ellos.

“Lupillo no se quedó solo como dicen, de corazón yo siempre estuve con él y con sus hijas. Mi esposo y yo sentimos mucha empatía porque nosotros sí sabemos lo que realmente sucede en esa ‘producción’, a la que yo realmente llamaría carnicería”, indicó.

Este post fue sumamente polémico, no solo por la cercanía que ella y Lupillo tuvieron dentro de la casa, sino también por las controversias en las que se ha visto envuelto el cantante en los últimos meses.

Algunos internautas han acusado a Lupillo de ser un “machista” y “4c0s4d0r”, principalmente después de que Ariadna Gutiérrez, otra exparticipante del show, dijera que el artista, en ocasiones, la trataba como si fuera un “objeto al cual poseer”.

¿Qué dijo Thalí antes de cerrar tu cuenta de X?

Previo a cerrar su cuenta, Thalí García publicó varios mensajes en contra de Telemundo y la producción de ‘La casa de los famosos’.

“Salí a hablar verdades. He dado santo y seña, nombres y apellidos. Todos los que guardan silencio o han salido a ‘desmentirme’, cobran una nómina. En mi caso, no hubo dinero que les alcanzara para callarme y fue lo único que no calcularon bien al obligarme (a entrar)”, dijo.

