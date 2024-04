‘La Divaza’ le roba tremendo beso a Clovis Nienow en ‘La casa de los famosos’ ¡Amor en el aire!

La casa de los famosos de Telemundo sigue causando revuelo en redes sociales. En esta ocasión, quienes dieron de qué hablar fueron Clovis Nienow y el influencer Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, mejor conocido como ‘la Divaza’, pues se dieron ¡tremendo beso!

El influencer se ha convertido en uno de los participantes favoritos del reality, dado que las veces que ha tenido que subir al zoom luego de ser nominado, por decisión del público, ha regresado a la competencia junto a su cuarto Tierra.

En esta ocasión, ‘la Divaza’ no ha perdido la oportunidad de ser el foco de atención coqueteando en broma con sus compañeros. Incluso, los primeros días causó revuelo en redes luego de que se besó con Alfredo Adame.

Alfredo Adame y La Divaza se besan en La casa de los famosos / Twitch

‘La Divaza’ le roba un romántico beso a Clovis Nienow

Ahora, fue el turno de Clovis, las cámaras del 24/7 pudieron captar cómo el famoso le robó un beso a su compañero de cuarto. ¡Se besaron!

Recordemos que en el pasado, Clovis y ‘la Divaza’ iniciaron un coqueteo en broma, el influencer ya hasta le hablaba de amor. ¡Fueron novios por 24 horas! No obstante, todo quedó en simple humor.

En esta vez, los coqueteos en broma regresaron y en un inesperado momento, el creador de contenido no perdió el tiempo, se sentó en las piernas de Clovis y le plantó tremendo beso, luego de un “te quiero” del atleta.

Instagram

Después de unos segundos, Nienow reaccionó y se quitó del beso. A lo que Pedro se soltó a reír. No obstante, sus compañeros no evitaron sorprenderse a la escena, dado que no se esperaban que sí le diera un pico de verdad.

Las redes reaccionan al beso entre Clovis y ‘la Divaza’

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, puesto que usuarios celebraron las agallas que tuvo el influencer en aprovechar el momento y plantarle un beso a uno de los habitantes más guapos de la casa.

“Quién fuera la Divaza”, expresaron en la cuenta oficial de Instagram del famoso.

Sin duda, los integrantes de La casa de los famosos están dando gran contenido a la audiencia, ya que este tipo de actos son aplaudidos por sus fans.

Así fue el momento: