La Isla estrena temporada y Ferka se lleva los comentarios aunque ni participa; esto pasó

Este lunes comenzó una nueva temporada de ‘La isla’ como un desafío en Grecia y Turquía. Desde que se reveló a los participantes, el reality ya estaba dando de qué hablar y desataron algunas críticas mencionando que parecía una continuación de ‘Acapulco shore’ el reality de MTV, porque la mayoría de ellos eran exintegrantes de ese formato.

El inicio del reality sorprendió a varios porque solo duró una hora, y cedieron otra hora al reality ‘Tentados por la fortuna’. Para algunos, esto fue contraproducente porque no se notó mucha dinámica en el programa y solo hubo un juego y la introducción de los participantes, lo que fue “aburrido” para algunos.

Y a propósito del inicio del programa, la conversación alrededor en redes sociales, sorprendentemente no fue acerca de los participantes actuales, sino que los internautas recordaron uno de los momentos más importantes del reality hace ya varios años cuando María Fernanda Quiroz se consolidó en los realities haciendo una estrategia que dejó fuera a uno de los participantes más fuertes de la temporada.

“Que nunca comience una temporada sin recordar a la mejor estratega de La Isla”, escribieron junto a un video del emblemático momento.

Que nunca comience una temporada sin recordar a la mejor estratega de La Isla.#LaIsla@Ferka

🧡 pic.twitter.com/ortuiXEj2g — Denisse Alejandra (@dennisse_diaz) June 11, 2024

Esto provocó que Ferka se convirtiera en tendencia, mientras el programa se desarrollaba en las pantallas de TV Azteca y hubo más comentarios al respecto como: “Hiciste historia. Sin duda fuiste la mejor de La Isla”, “la mejor temporada fue en 2015 con el equipo fuego. Ferka siempre será recordada. Nos encantaría que se hiciera La isla: All Stars”, “historia de la tv en México, les guste o no. Lo bien que se sintió en su momento”, “cómo olvidar ese momento, fue tan icónico y más el ver la cara de desconcierto de los otros de no entender lo que había pasado”, opinaron.

¿Qué pasó en el estreno de La isla?

Aunque no hubo polémica en el primer capítulo, sí pudimos conocer a los equipos:

Los rebeldes (verde): Alba, Palmeira, Diego, Rocío, Fernando y Rey Grupero

Los desconocidos (morado): Diana, Shada, Ivet, Daniel, Eduardo y Rodrigo

Los intensos (naranja): Diana, Fernanda, La Bea, Antonio, Jorge Losa y Silverio Rocchi

Ha llegado el momento de descubrir cómo van a quedar conformados los equipos para esta nueva temporada. 😱🧡💚💜#LaIsla 𝙀𝙉 𝙑𝙄𝙑𝙊 𝘼𝙃𝙊𝙍𝘼 🔴📲 https://t.co/QJKpH0OFar pic.twitter.com/aA6Yk47T25 — La Isla (@IslaReality) June 11, 2024

Curiosamente, a Jorge Losa, expareja de Ferka le tocó ser del equipo naranja, el mismo del que la actriz era parte en su momento y esto no fue desapercibido por los fans, quienes lo expresaron en redes.

Por ahora los equipos jugaron para saber en donde dormirían y quedaron de la siguiente forma: Los rebeldes en playa baja, los intensos en playa media y los intensos en playa alta.

¿Quién será el primer expulsado?

