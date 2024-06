Serrath defiende a Ángela Aguilar por su romance con Nodal y termina comparada con ella

Isis Serrath ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, principalmente después de que Ferka la acusara de ser la “manzana de la discordia” entre ella y su ahora expareja, Jorge Losa, quien actualmente se encuentra participando en ‘La isla: Desafío Grecia y Turquía’.

Ahora, la joven vuelve a estar en el ojo del huracán por salir en defensa de Ángela Aguilar, quien ha sido muy criticada por su romance con Christian Nodal.

Recordemos que Nodal y Ángela oficializaron su romance a tan solo dos semanas de que el cantante anunciara su ruptura definitiva con Cazzu, tras dos años de relación y una hija en común.

Por esta razón, muchos han especulado que la joven tuvo mucho que ver en la separación entre el mexicano y la argentina. Sobre todo, después de que declarara en un medio estadunidense que su noviazgo con Nodal no era “algo nuevo”, sino una “continuación”.

Te recomendamos: Ángela Aguilar cayó redondita en los encantos de Nodal y Pepe Aguilar ¡no está soportando!

Serrath sale en defensa de Ángela Aguilar

A través de X (antes Twitter), Isis Serrath aseguró que la gente está “atacando” a la cantante, “sin saber la verdadera historia”, recordando que, cuando oficializaron su relación, ambos estaban solteros.

“¿Por qué siempre piensan que la mujer es la canija? ¿No sería mejor que piensen que ahora están juntos porque Nodal terminó su relación y Ángela estaba soltera? Claramente, se ve que Ángela respetó siempre esa relación y ella era más pequeña. Ahora las circunstancias son que ella ya creció, Nodal terminó un compromiso y este es el momento en el pueden estar juntos. NO NECESARIAMENTE TUVO QUE SER LA AMANTE (como siempre lo pintan)” Serrath

Por supuesto, las palabras de la influencer no pasaron desapercibidas y generaron gran controversia en redes sociales. Si bien algunos aprobaron su punto, la gran mayoría afirma que Ángela fue una “hipócrita” con Cazzu.

Incluso, ‘la Jose’, amigo de ‘la Divaza’ dio su contundente opinión y aseguró que la creadora solo defiende a la cantante porque ambas son “unas rompehogares”, recordándole su supuesto amorío con el ex de Ferka.

Atacan a Angela sin saber la verdadera historia.

Porque siempre piensan que la mujer es la canija?

No sería mejor que piensen que ahora están juntos porque Nodal terminó su relación y Angela estaba soltera?

Claramente se ve que Angela respetó siempre esa relación y ella era… — SERRATH 🎬 (@SerrathOficial) June 10, 2024

Te podría interesar: Ángela Aguilar rompe el silencio acerca de su romance con Nodal: “Es una continuación” ¿Ya andaban?

Ferka llora al recordar la gran relación que tenía Jorge Losa y su pequeño

En una reciente entrevista para ‘De primera mano’, Ferka habló sobre el presunto romance entre ella y Jorge Losa, así como la forma en la que lo habría descubierto en su momento.

“Ella puede poner lo que sea porque es una vieja ofrecida, pero, al final de cuentas, quien le tuvo que haber puesto un alto, es él, pero no sucedió. Así te dejan, pero bueno, ni modo”, expresó.

Asimismo, entre lágrimas, reconoció que su hijo, producto de su relación con Christian Estrada, ya se había encariñado con Jorge, por lo que aún no le ha podido decir sobre la separación.

“Mi hijo me pregunta por él. Ellos tenían una relación bastante especial y nada, el tiempo lo va a ayudar. Ya no nos despedimos. Para mí, el amor no acaba de la noche a la mañana”, concluyó.

En este martes de TVNotas, tendremos en exclusiva la versión de Serrath acerca de su vínculo con Jorge Losa ¡No te lo pierdas!

Mira: Fernanda Blaz revela que Werevertumorro le pagaba 30 mil pesos a sus amantes para la renta de sus depas