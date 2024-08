La isla: Jorge Losa y Christian Estrada ahora están en el mismo equipo, ¿Rivalidad?

Hace unas semanas, el reality ‘La isla 2024’ de TV Azteca encendió la polémica cuando añadió a Christian Estrada como participante en la aventura en Grecia y Turquía debido a que Jorge Losa ya estaba en la competencia y ambos son ex de Ferka.

En su encuentro en el reality, Jorge, quien es parte del equipo naranja ‘los intensos’, no pudo ocultar su sorpresa y disgusto al ver llegar a Christian Estrada como refuerzo del equipo verde, ‘los rebeldes’.

Recordemos que ambos tuvieron una separación escandalosa de Ferka. Christian y la actriz terminaron en 2022. De esa relación tuvieron un hijo, y desde su separación han mantenido una fuerte batalla legal por la manutención del pequeño.

Por otra parte, el romance con Jorge Losa se acabó en medio de la polémica por una infidelidad. Recordemos que en TVNotas revelamos la verdadera causa de la ruptura entre Jorge Losa y Ferka. Nuestra fuente reveló que mientras la actriz se encontraba trabajando en ‘MasterChef Celebrity’, Losa se mensajeaba con Serrath, y Ferka descubrió los mensajes.

Con todo esto como antecedente, Christian Estrada y Jorge Losa tienen una fuerte rivalidad. Sin embargo, ahora las reglas del reality show cambiaron, y las exparejas de Ferka se encuentran en el mismo equipo.

Ferka aseguró que Christian volvió aplazar la audiencia para la manutención de su hijo / Instagram: @ferk_q / @estradac11

Christian Estrada y Jorge Losa están en el mismo equipo de ‘La Isla 2024'

El pasado 29 de julio, Alejandro Lukini anunció que dos integrantes cambiarían de equipo, y Christian Estrada dejó el equipo verde (Los Rebeldes) para ser parte del equipo naranja (Los Intensos), el mismo en el que se encuentra el ex de su ex, Jorge Losa.

Cabe señalar que fue Losa quien eligió quién sería parte de su equipo, y dicha acción sorprendió a todos, debido a que ambos han sido fuertes competidores dentro del reality de supervivencia.

Tras la primera noche con su nuevo equipo, el famoso no dudó en reiterar que hay una rivalidad entre ellos, a pesar que ahora están en el mismo equipo. Aseguró que sigue siendo su “enemigo”.

“Tengo la playera naranja, estoy portando la playera de ‘Los intensos’. Hasta ahora no me lo creo, porque hubo una persona que me fue a quitar ese candado, me fue a rescatar, y esa persona fue Jorge”.

Estrada dejó en claro que, a pesar de lo sucedido, aún sigue teniendo una enemistad y rivalidad con su compañero.

“Yo le canté el tiro y se lo dije: que yo esté aquí en el equipo no significa que no siga yendo por él, porque aquí en ‘La isla’, solo hay un ganador”.

Ferka reacciona en redes sociales a que sus ex están en el mismo equipo

Debido a esta situación, quien ha seguido muy de cerca el programa es Ferka, quien, como ya te contamos, tiene a sus exparejas juntas en el reality show.

La exparticipante de ‘MasterChef Celebrity México’ utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para reaccionar a que sus exparejas están en el mismo equipo.

Ferka realizó varios tweets dejando entrever su emoción por lo sucedido: “¿Kha? ¿Qué están viendo mis ojos?”, “El enemigo siempre hay que tenerlo cerca (es algo que siempre le dije). Hoy puedo decir que estoy muy, muy orgullosa de ti. Eres muy inteligente. Bravo”.

La actriz aseguró que Jorge Losa hizo una buena estrategia al elegir a Estrada para su equipo: “Carmen y Estrada son los más fuertes para elegir. Mi historia no me impide reconocer el excelente movimiento. Eso es hacer las cosas bien en una competencia, bravo”.

