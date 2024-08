¿LCDLFM en contra de Mariana Echeverría? Aseguran que la producción la quiere poner de “villana”

Mariana Echeverría se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de ‘La casa de los famosos México’. En los últimos días, ha sido muy criticada por hablar a espaldas de ciertos habitantes y la interacción que tiene con Briggitte Bozzo.

Si bien hay fans que la apoyan, muchos internautas se han mostrado molestos con la actitud que ha tomado y hasta han asegurado que la eliminarán en cuanto salga nominada.

“Mariana Echeverría es una conflictiva”, “En la primera oportunidad, va para afuera”, “Les juro que no todas las Marianas somos así”, “Mariana hipócrita, víbora y cizañosa”, “Mariana es así siempre con las personas”, “La verdadera cara de Mariana”, señalaron algunos usuarios.

Te podría interesar: ¿Dolor de espalda? Estos ejercicios te ayudarán a mitigarlo y hará maravillas en la digestión

¿Mariana Echeverría es víctima de la edición en ‘La casa de los famosos México’?

A raíz de todos los malos comentarios en redes sociales, la familia y amigos de Mariana Echeverría, a través de las redes sociales de la famosa, afirmaron que la producción solo mostraba “el lado malo” de la conductora, para así tener a la villana.

“Cuando la producción quiere un villano, solo sale lo malo y editan las partes buenas. Mariana es una niña tan amorosa y educada. Aunque aquí en USA no puedo ver la temporada, me quedo con lo que conozco de ella. Ánimo, Mariana”, expresó su maquillista.

Por otra parte, su hermana dejó en claro que siempre la defenderá, sin importar los malos comentarios de la gente, pues la conoce y sabe “cómo es”.

“Me dicen: ‘La defiendes porque eres su hermana’. Por supuesto, porque la conozco más que ustedes, porque sé la clase de persona que es. Sé que da todo por la gente que ama. Es una chi… y ustedes se darán cuenta de eso. Te amo, chiquitita” Ximena Echeverría

La gente de Mariana Echeverría dice, jura y perjura que la producción la está editando para tener a una Villana.



Por favor, que no quieran ver la realidad es otra cosa, existe un 24/7 y ese no se puede editar. PUNTO pic.twitter.com/iJCyc4Jbd2 — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 31, 2024

No te pierdas: Selena Gomez admite que vivió deprimida en la época de Justin Bieber

¿’La casa de los famosos’ edita su contenido?

Aunque en la versión mexicana no ha habido quejas sobre una supuesta edición del contenido, algunas exparticipantes de la edición de Telemundo han asegurado que la producción “manipula” el contenido para generar más rating y polémica.

En su momento, Niurka Marcos, quien participó en la segunda temporada, dijo: “Fue una semana de ataque, pero con el 50 por ciento de lo que me atacaron hubieran logrado el mismo objetivo. Yo creo que no me sacó el público. Creo que la idea fue de los responsables”.

Asimismo, famosos como Gaby Spanic, Paty Navidad y Arturo Carmona han dicho que Telemundo “edita” las cosas a “su antojo”, sin importar las consecuencias.

Mira: LCDLFM: Gomita sería sancionada por recibir información de afuera ¿nominación directa o anulación de votos?