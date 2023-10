Lagunilla mi barrio celebra un exitoso año en cartelera y festeja con La Sonora Dinamita

A finales de septiembre del 2022, se levantaba por primera vez el telón del Teatro 2 del Centro Cultural, en la CDMX, para ver la historia de Lagunilla mi barrio, encabezada por Maribel Guardia, Albertano, Daniel Bisogno, los Mascabrothers, Violeta Isfel, Lisardo, Alma Cero y un gran elenco.

A un año de este acontecimiento, el elenco tuvo padrinos de honor para celebrar su aniversario. La Sonora Dinamita estuvo presente para cantar sus más grandes éxitos y deleitar a sus seguidores.

Daniela Argain, hija del gran Lucho Argain, creador de la Sonora; nos compartió: “Mi papá amaba el barrio de la Lagunilla y los que están a su alrededor. Mucha gente de ahí es seguidora de nuestra música.

Estamos muy orgullosos de que una obra retome estos barrios tan importantes para el país. Mi papá siempre estuvo agradecido con los sonideros de la zona porque retomaban sus canciones y en parte, fue gracias a ellos que mi papá llegó a este país para cantar”.

Lagunilla mi barrio celebró junto a la Sonora Dinamita su primer año en el teatro / Luis Pérez

En esta función, Maribel Guardia hizo un balance de todo lo que ha vivido en el último año: “Es una obra que me ha enseñado mucho. He vivido momentos muy fuertes como la muerte de mi hijo, pero llegar a esta obra, estar con mis compañeros y con el público ha sido un aliciente para que siga adelante”, dijo.

Ahora que se acera el día de muertos, la costarricense nos compartió como será el altar que pondrá en su casa: “Pondré cosas de Joan que mi hijo Julián ponía y ahora pondré lo que más le gustaba a mi hijo”, sostuvo.

Para Maribel Guardia, Lagunilla Mi Barrio ha sido de gran ayuda para superar el fallecimiento de su hijo / Luis Pérez

Para Violeta Isfel, el estar en esta puesta ha sido todo un reto: “Veníamos por unas cuantas semanas y llegar a un año siempre con el teatro lleno ha sido mágico. La verdad que no me cansó de agradecer que me hayan tomado en cuanta porque me sacaron en mi zona de confort, fue y sigue siendo un reto para mí el pisar este escenario”.

Sobre la caída que tuvo hace unas semanas en esta misma puesta, contó que esta recuperada por completo.

Lagunilla mi barrio seguirá dando funciones de jueves a domingo, además de que se ira de gira en próximos días. También adelantaron que para las fechas decembrinas, se realizaran nuevos horarios y más días, para que la gente no deje de acudir a este musical que se ha convertido en el favorito del pueblo mexicano.

Lagunilla Mi Barrio prepara muchas sorpresas para su público / Luis Pérez

