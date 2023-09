Larisa Mendizábal denuncia que el video en el que confirma la infidelidad de su ex con Adianez fue borrado

En medio de toda la polémica suscitada por la infidelidad de Adianez Hernández con el novio de Larisa Mendizábal, esta última señaló que el video en el que confirma lo sucedido entre la conductora y su ahora ex fue bajado de redes sociales.

A través de TikTok, Mendizábal dejó claro que no borró el comunicado en el que exponía el engaño de Adianez con su expareja, Augusto Bravo. Declaró que simplemente fue decisión de la plataforma.

“El video que subí hace 2 días en Instagram, me lo bajaron, no entiendo muy bien por qué, me lo bajaron. No le sé mucho a eso. Solo quiero aclarar que yo no lo quité, me lo bajaron”. Larisa Mendizábal

Asimismo, se dijo muy confundida por esta “censura”, pues no infringió las reglas de la famosa red social: “No entiendo por qué puede pasar eso. Según yo, no infringí ninguna regla. No tiene música ni nada. Solo quiero aclarar que yo no lo quité. Me lo quitaron”, dijo.

Esta situación generó mucha indignación en redes sociales y los internautas no tardaron en acusar a Adianez Hernández de querer “censurar” a Larisa. Incluso, la cuenta de espectáculos La comadrita aseguró que la expresentadora de Escape Perfecto denunció el video por “acoso”.

“Me sorprende la manera en la que @AdianezHzR quiere silenciar, ya denunciaron los videos publicados por Larisa, en mi Instagram igual me denunciaron el video por ‘acoso’, cosa que no es verdad”, escribió a través de X (antes Twitter).

Hasta el momento, Adianez no se ha pronunciado ante estas acusaciones, al mismo tiempo que Larisa nunca la mencionó como la causa de que su video haya sido eliminado.

Varios internautas acusaron a Adianez Hernández de censurar a Larisa Mendizábal / X: @Lacomadrita

Adianez se disculpa

Hace poco, Adianez Hernández subió un video en el que expresó que se disculpaba con Larisa Mendizábal y Rodrigo Cachero, el padre de sus hijos. No obstante, también dijo que se había “enamorado” y no supo “controlarse”.

“Fue muy difícil y yo sé que no hice bien. Ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizábal. Pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá por el dolor causado. Al padre de mis hijos. No supe controlar mis emociones y sí, me enamoré”, indicó entre lágrimas.

