Laura Bozzo no descarta estar con una mujer, tras admitir le han tirado la onda

Laura Bozzo desea estar con una persona de su edad y dejar de lado a los jóvenes.

Recientemente, Laura Bozzo se sinceró y confesó que, a lo largo de su vida, diversas mujeres han intentado tener una relación con ella, sin embargo, las ha rechazado porque no le han ofrecido lo que ella quería.

En un encuentro con la prensa, la polémica conductora comenzó diciendo que cada persona es libre de ser como quiera y escoger a quién amar, sin que la sociedad los juzgue o agreda solo por eso.

Bajo este panorama, reconoció que muchas mujeres, algunas famosas, le han “tirado la onda”, pero que no le dieron aquello que deseaba: “sí, ha habido, pero no han llegado a lo que yo hubiera querido. No voy a decir nombres”, apuntó.

Pese a que no detalló mucho sobre el tema, recalcó que no tiene ningún complejo en cuanto a su sexualidad, e incluso no descarta la posibilidad de tener un noviazgo con alguien de su mismo género, en un futuro.

Laura Bozzo estaría dispuesta a tener una relación con alguien de su mismo género. / Instagram: @laurabozzo_of

“Obviamente, agarres y cosas así, pero no, hasta ahora no, pero tal vez algún día, no lo sé, porque yo nunca niego lo que puede pasar en un futuro. Yo no soy una persona que tenga ese tipo de complejos. Si algún día me provoca darle un beso a una mujer, se lo daría”, expresó.

Aunque no se cierra a una relación homosexual, la peruana afirma que su principal preferencia son los hombres, principalmente, su aparato reproductor: “Me gusta el pájaro ¿qué puedo hacer? En ese sentido, me gustan los hombres, pero eso no significa que, algún día, no pueda hacer un experimento”, sostuvo.

Laura Bozzo siempre estará a favor de la comunidad LGBT+

A unas pocas semanas de que se realice la famosa Marcha de la Comunidad LGBT+, Laura Bozzo aseguró que estaría presente en el evento para apoyar al movimiento, pues dice saber lo que es ser rechazado por tu forma de pensar o sentir.

“Yo he vivido, desde muy chica, esta lucha con la comunidad. Es doloroso como hoy, en pleno siglo 21, sigamos con esa ignorancia. El alma de una persona va más allá de sus preferencias”, externó.

Laura Bozzo se declara aliada de la comunidad LGBT+ y hasta confirmó su asistencia en la próxima marcha del movimiento. / Instagram: @laurabozzo_of

Laura Bozzo ya no quiere estar con alguien joven

Ante su actual soltería, Laura Bozzo reveló que le gustaría un hombre mayor y dejar de lado los jóvenes, pero dejando el claro que ahora mismo no es algo que busque.

“No, yo ya he pasado por esas experiencias. Estoy en busca de un hombre mayor, que me mime, que me consienta, que me dé de todo y no sea yo. Estar con Laura Bozzo es imposible, mejor me quedo solita, no sirvo para ser pareja de nadie”, mencionó.

Laura Bozzo ya no quiere tener una relación con alguien más joven que ella. / Instagram: laurabozzo_of

