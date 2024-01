Laura Zapata divide opiniones por comentar sobre la mujer trans que acusó a un zapatero de discriminarla

Desde hace unas horas se ha vuelto viral un video de una chica trans que acusó a un zapatero de discriminarla por no llamarla ‘señorita’ como ella quería.

A través del video, la joven denunció, “Está persona me atendió muy agresivamente. Le pedí amablemente que me dijera ‘ella’ porque no paraba de decirme ‘él’ y dijo que ‘no le importa’”.

Por este motivo pedía que le fuera clausurado su negocio al zapatero y él se defendía diciendo que no le llamaría ni “ella” ni "él” y que solo estaba pidiendo su factura para poderle entregar sus zapatos. El lío se armó en grande y hasta llegó la Guardia Nacional, aunque no se sabe si alguno de los dos tuvo alguna sanción por parte de las autoridades en este altercado.

¿Qué opinó Laura Zapata?

Si de por sí el video viral ya estaba dando de qué hablar en redes sociales, Laura Zapata aumentó la conversación y dividió opiniones.

La actriz decidió sumarse a los comentarios y a través de su cuenta de ‘X’, dijo: “opino que este joven debe ser atendido psicológicamente. Esta generación cristal-mazapán debe ser cuidada, escuchada por su familia”.

Además, Laura Zapata defendió al señor zapatero diciendo, “el zapatero no le faltó al respeto, basta ya de tanta permisividad y tolerancia a tales desfiguros”.

Por las palabras de Laura, los usuarios de redes sociales comenzaron a decir que la actriz estaba supuestamente promoviendo la discriminación y otros defendieron la postura de Laura diciendo que la generación se ofende “por todo”.

