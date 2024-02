LCDLF: Leslie sabe que podría ser eliminada y se quiere ir del reality antes de que eso suceda

Luego de conocer a los nominados de la segunda semana de ‘La casa de los famosos’, los que están en la cuerda floja no la han pasado bien, sobre todo Clovis y Leslie, quienes rompieron en llanto en sus respectivos cuartos luego de conocer su sentencia y saber que están en riesgo de salir.

Leslie fue nominada por sus compañeros luego de las fuertes peleas que ha protagonizado con Thali García dentro de la casa.

¿Los fans vuelven a arruinar el juego en LCDLF? Resulta que Leslie rompió a llorar en su cuarto al saber que está en riesgo de salir del reality, después de que algunos fans usaran megáfonos para comunicarse con los habitantes y expresarle su apoyo a Thalí en medio de la polémica.

Al saber que Thalí tiene apoyo afuera, Leslie se sintió derrotada y le expresó a su cuarto que deben mantenerse fuertes aún sin ella. “No era para que me nominaran a mí, yo no iba a esa nominación por algo no estoy yo nominada y ya es mi tiempo. Ya les di la fuerza que necesitan, ya me conocen y tienen una hermana afuera”, indicó.

“Yo sé que quieren que me quede pero tienen que respetar mi decisión y no lo están haciendo”, añadió.

Leslie recibió el apoyo de sus compañeros y la animaron a no darse por vencida.

Leslie se arrepiente de desear irse de ‘La casa de los famosos’

Horas más tarde, Leslie se arrepintió de decir que se quería ir y que solo está triste porque extraña a su novio Emilio Osorio e invitó a la gente a salvarla.

Supuestamente Leslie quería irse pero no quería pagar la multa por tomar esa decisión.

Recordemos que Monique Sánchez ha sido la única habitante de las cuatro temporadas de ‘La casa de los famosos’ que ha abandonado el reality por cuenta propia, aunque se desconoce si en aquel momento tenían una cláusula como esta en su contrato donde debían pagar esa multa.

