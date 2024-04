LCDLF: Lupillo le quería aplicar a Geraldine la que le hizo a Cristina, pero ellas terminaron peleando; Video

Lupillo dando la cara y aleska confirmando que no quiere ser parte del acuerdo que tenían . No confía en ellos. Y es valido. Pero Como dice melaza porque tiene que ir hablar con fuego de cosas del cuarto agua.

No le debe lealtad a tierra, pero si le debe lealtad a agua. #LCDLF4 pic.twitter.com/xR40IdKBDu