LCDLF: Alfredo Adame revela la fuerte cantidad que tendría que pagar Thalí García tras abandonar el reality

La salida de Alfredo Adame de ‘La casa de los famosos’ sigue dando de qué hablar, aunque han pasado varios días de este suceso.

Varios usuarios de las redes sociales aseguraron que las últimas votaciones del reality show han sido un fraude. Esto se debe a que Cristiana Porta ha sido salvada en repetidas ocasiones y, al parecer, no es del agrado de todo el público. Sin embargo, ‘la Jefa’ aclaró a través de X (antes Twitter) que el público es quien decide qué habitante del reality se va o se queda cada semana.

“Habitantes de X. En La casa de los famosos, la audiencia tiene la última palabra. Por eso trabajamos con MegaphoneTV.com para que las votaciones sean 100% transparentes. En Telemundo hacemos el show y tú, con tu voto, decides quién gana”. La Jefa

Lupillo Rivera y Alfredo Adame tiene fuerte pelea La casa de los famosos / Instagram

Alfredo Adame culpa a Lupillo de la salida de Thalí García

Hace varias semanas, Thalí García dio de qué hablar, ya que se dio a conocer que se escapó de ‘La casa de los famosos’. Esto debido a que en repetidas ocasiones se insinuó que entre Lupillo y ella habría más que una amistad.

La polémica continúa con la actriz, ya que tras su salida, Thalí señaló que la dr0gar0n y encerraron en la suite junto al cantante. La mexicana también mencionó que la empresa quiere demandarla por incumplimiento de contrato.

Desde entonces, García dejó claro que no teme una batalla legal con Telemundo y quiere llegar hasta “las últimas consecuencias” para que se haga justicia.

Respecto a este tema, Alfredo Adame habló en una reciente entrevista con el periodista Michelle Rubalcava en su canal de YouTube y aseguró que en el contrato de todos dice qué cantidad de dinero debes pagar si no cumples con las reglas, las cuales son no agredir físicamente a otra persona y no salir del reality.

Niurka deja un mensaje de apoyo a Thali / Instagram

El exgalán de las telenovelas recordó que comenzaron a haber cosas extrañas entre Lupillo y Thalí, lo que sin duda comenzó a desgastar la salud mental de ella.

“Empezó una situación extraña en donde Lupillo la adoptó... para estar terapeándola. Ella ya venía con una situación, yo creo que emocional, difícil y se empezó a desgastar”. Alfredo Adame

Alfredo aseguró que la culpa de que Thalí abandonara el reality de esa forma fue de Lupillo, ya que la habría colapsado mentalmente.

Alfredo Adame “Este tipo, Lupillo, se la llevó a la suite y eso también ocasionó un problema, porque Thalí es una mujer casada y Lupillo comenzó a cortejarla. Obviamente hubo comentarios afuera que dijeron cosas… Yo creo que eso la desestabilizó. Quien la colapsó mentalmente, quien (la) colapsó emocionalmente fue Lupillo”.

Lupillo Rivera se convierte en líder de la semana / Telemundo

¿Cuánto tendrá que pagar Thalí a Telemundo?

Finalmente, Adame también reveló que quien leyó detenidamente el contrato fue Fernando Lozada y él fue quien le dijo cuál era la cantidad que deberían pagar si no cumplían con las reglas.

“Según el contrato, eso me enteré hasta después, quiero decirte que fue Fernando Lozada quien leyó el contrato. Hay una cláusula que si tú te sales de la casa vas a tener que pagar una multa de 50 mil dólares (alrededor de 827 mil pesos mexicanos), por haber roto el contrato y obviamente se va a cancelar el contrato”. Alfredo Adame

