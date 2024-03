LCDLF: Manelyk González se le va a la yugular a la Bebeshita en plena gala: “La gente lo ve todo”

Daniela Alexis, mejor conocida como ‘la Bebeshita’, se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos de Telemundo. El público decidió que la joven no debía continuar en la competencia.

Por esta razón, la influencer acudió a la gala de esta noche donde habló un poco de lo que ha sucedido dentro del reality luego de su salida. Como era natural, algunas cosas que se dijeron de ella dentro de la competencia no le han parecido en lo absoluto, por lo que llamó “hipócritas” a quienes fueron sus compañeras de cuarto, así como sus amigas.

La casa de los famosos Telemundo sexto eliminado / Rede Sociales

Te puede interesar: Carín León es acusado de “promover” el consumo de sustancias ilícitas tras polémico comentario en concierto

¿Qué pasó entre Manelyk y la Bebeshita?

Eso no es todo, la Bebeshita arremetió contra Cristina Porta, dado que consideró que la española ha actuado “sin valores” y con “estrategias duras” dentro de la competencia. Sin embargo, ella hizo un juego desde el amor.

“La verdad es que yo soy más amor y corazón que ser sin valores, sin palabra, estrategia dura y fría. No soy así”, dijo Daniela.

Manelyk fue parte de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ / Instagram: @manelyk_oficial

Ante estas palabras, Manelyk González, quien es penalista del programa de Telemundo, rápidamente reaccionó y no dudó en decirle sus verdades a Bebeshita.

“Pero, a ver, o sea, dices que Cristina está jugando sucio y que tú juegas con amor, pero Cristina regresó ya una vez del Zoom y tú no. O sea, entonces, ¿de quién es el juego sucio, de Cristiana o tuyo? Porque la gente lo ve todo y te sacaron a ti, no a Cristina”. Manelyk González

Te puede interesar: La casa de los famosos: ¿Quién fue el sexto eliminado? ¿Tierra se quedó sin un integrante?

Por su parte, Daniela simplemente se limitó a contestar: “Sí, yo sé, pero Cristina estuvo con otros más muebles”.

Fue entonces cuando Mane se sorprendió con las palabras de Daniela. Aunque, fue Luis ‘Potro’ Caballero quien remató: “De algo le ha funcionado... Tan es así que estás sentada aquí y ella allá”.

Mane a Bebeshita: “Dices que Cristina juega sucio y que tú juegas con amor, pero Cristina ya regresó ya una vez del SUM y tú no, entonces ¿de quién es el juego sucio?”



GRÍTALO MANE 👏🏻 #lcdlf4 pic.twitter.com/i8LBhJHGUX — Yeudi Quintanilla (@MrYeudi) March 6, 2024

Mira: Drake Bell fue víctima de abus0 por parte de un trabajador de Nickelodeon

Daniela comentó: “Porque no estaba sentenciada conmigo, si no yo la sacaba” y Potro reiteró, entre risas: “Pero, no la sacaste”.

La discusión terminó. Sin embargo, usuarios aplaudieron las palabras de Manelyk y Potro, ya que consideraron que Bebeshita solo está haciendo “el ridículo” en medio de las galas de La casa de los famosos. ¿Seguirán las controversias?