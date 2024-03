LCDLF: ¿Quiénes son Serrath y Patricia Corcino; las famosas que entraron con Geraldine Bazán?

Desde el miércoles de esta semana comenzaron a llegar los nuevos habitantes de ‘La casa de los famosos’ en su cuarta temporada.

¿Por qué entraron nuevos integrantes a ‘La casa de los famosos’? Debido a la salida voluntaria de Thalí García, Gregorio Pernía, y la expulsión de Carlos Gómez por golpear a Romeh, estos integrantes tienen que ser reemplazados.

Y como no hay plazo que no se cumpla, finalmente esta semana por fin ingresaron esos reemplazos que los habitantes sabían que llegarían pero no cuándo ni quiénes serían.

¿Quién es Patricia Corcino?

Maripily recibió muy bien a su compatriota / Twitch

La puertorriqueña llegó con todo a la casa, dispuesta a hacer aliados y ganarse su lugar dentro del programa.

Patricia es una modelo e influencer que se ha hecho un nombre en la televisión y ha participado en certámenes de belleza como Miss Universe Puerto Rico.

La guapa concursante tiene un hijo pequeño con su expareja Omar Rivera. También tuvo un romance con Pedro Marrero Díaz, quien fue as3sin4do en un hospital.

En 2020 se casó con Dalex después de un año de noviazgo, y en 2021 anunciaron su divorcio. En Instagram, la modelo tiene 2 millones de seguidores.

¿Quién es Serrath?

Es una influencer que se dio a conocer en el programa ‘Enamorándonos’ de TV Azteca.

Desde ahí su carrera ha ido en ascenso y hasta ha llegado a la actuación. Sin embargo, su fuerte son los realities y lo demostró en ‘Survivor México’ y ‘Top Chef’.

Es mexicana y nació en Hidalgo en 1991. En Instagram cuenta con 1.8 millones de seguidores y antes de entrar a la casa dijo que tenía una relación con Guty Carrera, también habitante de la casa.

También ha acaparado los reflectores al exponer a Poncho de Nigris, diciendo que le había coqueteado pese a que está casado con Marcela Mistral. Esto te lo dimos a conocer en TVNotas.

¿Quién es Geraldine Bazán?

Geraldine Bazán con supuesto apuntador en La casa de los famosos / Captura de pantalla

Es una actriz nacida en la Ciudad de México el 30 de enero de 1983. Geraldine Bazán tiene una amplia trayectoria y ha trabajado en telenovelas, películas y obras de teatro.

Geraldine se ha consolidado como una de las protagonistas más queridas por el público y algunos de sus proyectos más destacados son: ‘Como en el cine’, ‘La mujer de Judas’, ‘Por amar sin ley’ y ‘Corona de lágrimas’.

Tiene dos hijas y últimamente ha dicho que ‘sí’ a reality shows como ‘La isla’, ‘Secretos de villanas’ y ahora ‘La casa de los famosos’.

