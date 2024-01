LCDLF4: Alana Lliteras pone en su lugar a Alfredo Adame luego de ser tachado de machista

No lleva ni una semana Alfredo Adame dentro de ‘La casa de los famosos’ pero han sido suficientes días para que incomodara a las mujeres del reality con algunos comentarios poco favorecedores hacia otras mujeres. Los comentarios contra su ex pareja Magaly Chávez y su opinión con respecto a Wendy Guevara ha llevado a las integrantes del LCDLF a ya no poder convivir con él también DJ.

“El público debe de entender que aquí hay mujeres. Hay damas. Hay mucho maltrato contra la mujer y no deben apoyar eso. Él está con el maltrato verbal constante de cosas de su pasado y aquí con las mujeres. Vamos a proteger a la mujer. Ese público que nos está viendo no puede permitir ese maltrato verbal que estamos recibiendo de Adame” Maripily Rivera.

La divaza defiende a capa y espada a Wendy de los ataques de Alfredo Adame.#LCDLF4 pic.twitter.com/a0zlseL1Qb — Sweetener✨ (@rlcardoalberto) January 28, 2024

Alana habla con Alfredo Adame

Ante esto, varias de las participantes acordaron hablar con Adame para controlar la situación, pero fue la ganadora de Master chef jr. Alana Lliteras, quien lo encaró tras la polémica y dio cátedra de como se llega a una solución solo con hablar de frente.

Durante una conversación tranquila entre los participantes, Alana sugirió a Alfredo Adame que a diferencia de solo hablar de sus polémicas, peleas y malos entendidos con otras celebridades, considerara mostrarse de manera diferente, compartiendo aspectos más positivos de su vida, como sus viajes y conocimientos, para evitar controversias, pues era una buena oportunidad para mostrarle al público quien verdaderamente es Alfredo Adame.

Así fue el gran momento:

Aunque Adame destacó que la polémica es parte del juego, se comprometió a reconsiderar su forma de expresarse con ellas.

“Ya la gente sabe cómo soy. La gente sabe cuáles son mis costumbres. Conocen todos mis lados. Yo no puedo tratar de adoptar personalidades. Yo no tengo nada que demostrar (…) Pero tienes razón, si tú me lo dices, aquí hay gente que no me conocía tanto y se incomoda con esos temas, los voy a tocar de una manera somera, sin decir las verdades como son porque la gente ahí afuera ya lo sabe” Alfredo Adame

Alana recibe aplausos por enfrentarse a Adame

Luego de la conversación entre Alana y Adame, los internautas elogiaron la madurez con la que la joven de tan solo 19 años, abordó el tema, destacando su habilidad para sostener el diálogo sin generar problemas.

ALANA, GRANDE! Es una niña con una inteligencia emocional y super madura #lcdlf4 pic.twitter.com/75bsj0lmhv — #LaResistencia 🧡🦋🐺🦷 (@Natalia61478026) January 29, 2024

