LCDLFM: Briggitte enternece las redes al llamar “Papá" a Mario Bezares

Hace una semana tras la dinámica de La vida en fotos de Briggitte Bozzo, la actriz venezolana conmovió a la audiencia de La casa de los famosos México al compartir una emotiva historia sobre su padre.

La influencer contó que, tras un distanciamiento con su padre al salir de Venezuela, lo buscó y logró pasar tres meses de feliz convivencia. Sin embargo, lo que el padre de Briggitte no le dijo, fue que padecía cáncer renal, el cual le arrebató la vida.

“Falleció hace 6 años de cáncer. Tuve la oportunidad de tener contacto con él durante tres meses (…) Yo lo perdoné, lo amo con todo mi corazón, y que no estuviera no impedía que se sintiera ese vínculo de papá e hija, era una gran persona” Briggitte Bozzo

La historia de su relación ha generado gran empatía entre los espectadores, quienes también han notado una gran conexión con Mario Bezares, el conductor que en todo el reality la ha protegido y hasta puesto el mote de “gotita de ámbar”

Briggitte enternece las redes al llamar “Papá" a Mario Bezares

La convivencia en La casa de los famosos México ha creado un ambiente familiar entre los participantes. Mario Bezares ha adoptado un papel paterno, brindando apoyo y consejos a sus compañeros, especialmente a Briggitte Bozzo, quien ha encontrado en él una figura paterna.

El conductor se ha vuelto en uno de los consejeros de la actriz venezolana y en varias ocasiones es quien la ha consolado en los altibajos de Briggitte. Su cercanía se hizo evidente cuando, tras una pregunta inoportuna sobre su padre, Briggitte aseguró que no se preocupara, pues ahora lo tenía a él.

Tras dos meses de convivencia, los habitantes han formado ya un vínculo más allá de la amistad. Incluso en una sala de nominados, Arath mencionó que Mario era su “hombre” y él su “mujer” y en cuanto a las chicas “super ponedoras”, serían sus hijas lo cual ha gustado mucho a los televidentes.

Ahora Briggite ha enternecido las redes al gritarle un sincero “Papá” a Mario Bezares y aunque Karime pindter quiso corregirla al decirle que era su “tío” Briggitte dijo que no, que el era su padre y Arath su mamá.

Redes sociales reaccionan a Briggitte Bozzo

Como era de esperarse los cibernautas reaccionan al clip en tiktok con comentarios como: “Brigitte encontró a papá y Mayito ya ganó una hija”, “Les juro que si prestan la suficiente atención se escucha como si ese “PAPÁ" lo dijera su niña interior”, “con mucha naturalidad le salió el “papá" a Brigitte. y Mayito es un amor como lo responde”, “mi Brigitte que va hacer cuando salgan y ya no estén juntos ella había encontrado un papá”, “y él le contesta sabiendo que es a él !!!”, “tengo 44 años y cuando la escuché me dio tanta ternura sonó tan real el sentimiento de Papáaaaa como madre me emociono así muchos necesitamos aveces gritar papá y que el este ahí”, se podía leer.