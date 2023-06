LCDLFM: Jorge le baila a Ferka, casi se besan, pero todo terminó en pelea

Ferka y Jorge fueron quienes más disfrutaron de la primera fiesta de La Casa de los Famosos México

Este viernes fue la primera fiesta de La Casa de los Famosos México y fue con temática circense.

Aunque no estuvo muy ambientada, los famosos pudieron disfrutar de comida y bebida, excepto Wendy y Poncho quienes tuvieron que cumplir su dilema al renunciar a la primera fiesta, por no querer dormir juntos, sin embargo, los dos armaron una cena con vino e inventaron un podcast en el que se reían de sus compañeros, lo que fue considerado por el público como algo más divertido que la propia fiesta.

Pero lo más interesante de la fiesta temática de La Casa de los Famosos México, fue la interacción entre Ferka y Jorge Losa, a quienes en TV Notas captamos en el pasado muy juntitos, luego de que la actriz se separara del padre de su hijo.

Al parecer la atracción está, pero su amor no ha podido prosperar, por lo que en esta semana Jorge confesó que espera que el encierro en la casa aclare muchas cosas para ellos.

En esta primera fiesta, ambos se dejaron ver muy pegaditos, tanto que Jorge quiso divertirse un poco haciendo un strip-tease para Ferka y aunque ella accedió, los fans comentaron en la transmisión en vivo, que él no era muy bueno para bailar.

Además, la actriz y el modelo platicaban muy cerquita y hubo un momento en donde se acercaron tanto que sacaban chispas dejando ver la química que tienen, así como la atracción que sienten el uno por el otro y parecía que en cualquier momento habría un beso, aunque no sucedió.

Los habitantes de la casa incluso los dejaron solos en la fiesta y se pusieron a bailar nuevamente muy pegaditos, pero al salir del lugar, todo se transformó en una pelea.

¿Por qué pelearon Ferka y Jorge en La Casa de los Famosos?

En una conversación con sus compañeros en la cocina de la casa, Ferka sintió que Jorge mostró que no está claro con sus sentimientos hacia ella, al decir que solo son amigos, lo que le hizo enfurecer, pues considera que ella sí tiene muy claro lo que siente por él y así se lo hizo saber.

Jorge le reclamó haberle hablado fuerte, pues cree que no merece ese trato, así que los dos comenzaron con sus argumentos.

“Tú y yo teníamos meses que no teníamos comunicación… yo no te hablé feo”, dijo Ferka, mientras Jorge le respondió, “acepto tu honestidad pero no tu dureza porque no merezco eso”.

Ferka trató de calmarse y le explicó que habló duro porque para ella es complicado darse cuenta que él no está claro con sus sentimientos, “yo sé pero también tengo que ser dura porque también me duele… dijiste cosas que creo que no estuvieron bonitas, yo soy responsable de lo que digo y lo que hago y te lo he dicho con ellos enfrente o sin ellos, el cariño ahí está, yo tengo muy claro lo que yo siento por ti, pero parece que tú no, lo acabas de decir y por eso también es mi tema… no te traté mal, duro sí porque también está muy cabrón que yo tengo muy claro todo el rollo… acabas de pedir tiempo”.

“Estoy diciendo que yo tomé la decisión de tomar un tiempo para poder establecerme y me siento muy feliz porque hoy por hoy me siento aquí”, explicó Jorge, por lo que Ferka le contestó, “Divagaste y no fue claro y si yo no lo entendí, menos la gente… yo tengo muy claro las cosas, tú con lo que acabas de decir frente a todos, les acabas de decir que no estás claro con lo que quieres o sientes”.

Ferka molesta con Jorge porque dice que solo son amigos en La Casa de los Famosos México / Twitter: @ferkjorgeteam

Jorge le trató de decir que sí le gusta y que la convivencia en la casa sí les ha funcionado, “yo entiendo la situación que yo tengo contigo, entiendo lo que siento por ti, sé que te quiero mucho, sé que siento esto por ti y que me siento muy a gusto contigo y sé que entrar a la casa me ha dejado más en claro lo que siento”, pero ella volvió a decirle que respeta su decisión de tener tiempo para definir, “está bien, respeto tu proceso, en mí no, es lo que estoy diciendo, entonces nada, tú eres el que necesita tiempo y cosas para definir, yo no. Mi situación es que no puedo saltar a un lugar que no estoy segura” y Jorge le comentó, “yo no te estoy pidiendo que saltes… me gustas tú”.

Ferka y Jorge los últimos en irse de la fiesta y muy coquetos #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/C8OmeeMtJa — La Casa De Los Famosos Mx (@lacasadelosf) June 10, 2023

Ferka también le pidió a Jorge que no diera detalles sobre los meses en los que se han conocido y más sobre la relación que tienen, “guárdatelo para ti, no está padre”, le dijo, mientras Jorge comentó, “lo que te quiero decir es que trato de explicar la situación de todos estos meses, pero me están pidiendo que les diga qué onda, entonces yo he estado diciendo lo que he estado viviendo estos meses, pero también he dicho lo que siento ahora y estoy viviendo una seguridad y me siento feliz”, a lo que Ferka contestó, “¿ahorita estás viviendo una seguridad? Hace rato no dijiste eso”.

“Está grabado, ojalá te lo puedan mostrar”, dijo Jorge, y Ferka respondió, “sí, luego lo vemos con palomitas, y por eso se fueron, qué incómodo momento, estaban ‘jiji, jaja, está padre, ay, se gustan, son novios, como de escuela… Yo estoy muy contenta, te pusieron a ti para que te viva también 24/7, de por sí esto es cabrón, este juego es difícil, más mi sacrificio (por dejar a su hijo), más que te pongan a ti, está cabrón… una persona como tú, te adoro. Yo no tengo pelos en la lengua, te lo digo, esto no está feo… te vivo y también te observo. Me parece padrísimo lo que siento pero yo me hago responsable de mis cosas, no me puedo hacer responsable de las cosas de los demás”.

Luego de esta discusión se abrazaron y finalmente no pudieron llegar a un acuerdo sobre lo que sienten, pues los dos no están viendo igual su relación.