LCDLFM: Novio de Ricardo Peralta arremete contra Poncho de Nigris por criticar al influencer: “Gentuza”

Luego que Poncho de Nigris criticara la participación de Ricardo Peralta en ‘La casa de los famosos México’, Carlos Portocarrero, novio del infliuencer, sale en su defensa y lanza un contundente mensaje en contra del actor.

Recordemos que Poncho, entre otras cosas, afirmó que el exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ era una persona “prepotente” y un “nadaqueveriento” que solo es agradable cuando está frente a las cámaras.

Cabe destacar que, si bien Ricardo se perfilaba como uno de los favoritos para ganar el reality de Televisa, muchos internautas lo han criticado duramente por hablar de Shanik Berman y Karime Pindter a sus espaldas, además de su posicionamiento en contra de Mario Bezares.

“Nadaqueveriento, tóxico, venenoso, h0rr¡ble como persona y h0rrible fís¡camente. Una vez lo conocí y me pareció bien simpático. Me c4g4n las personas que son una cosa en redes y luego en su vida real son unas mier…”, expresó.

Te podría interesar: ¿Christian Nodal confirmó embarazo de Ángela Aguilar? “Los angelitos caen del cielo”

Novio de Ricardo Peralta le responde a Poncho de Nigris

Las palabras de Poncho de Nigris no pasaron desapercibidas y el novio de Ricardo Peralta, Carlos Portocarrero, usó el Facebook del influencer para compartir un video en el que le responde al también actor de novelas.

En dicho clip, Carlos se mostró muy molesto por las declaraciones de Poncho de Nigris y aseguró que Ricardo ha sido él mismo desde que entró al programa.

“Has estado hablando de una manera muy despectiva acerca de él, pero me llama mucho la atención que la gente que conoce a Ricardo en persona y que sabe cómo es él, sabe cuál es su humor, sabe cuáles son sus manerismos... Pues de repente ahora salga con estos comentarios de que viene muy inventada. Bebé perdón, Ricardo siempre ha sido una inventada” Novio de Ricardo Peralta

Checa: Mauricio Mancera confirma que Ricardo Peralta le declaró su amor

A palabras del también creador de contenido, Poncho usó términos “discriminatorios” en contra de Ricardo, algo que, a su considerar, estaba “fuera de lugar”.

Para finalizar, aseguró que la celebridad se “cuelga” de las personas y solo se “junta con ellas” cuando están en su mejor momento.

“(Esos pensamientos) no son en tono de broma , son realmente lo que piensas no solamente se me hace fuera de lugar, se me hace muy gato de tu parte y pues qué lástima porque pues, si veo que a lo mejor no eran a amigos, pero, pues sí platicaban... Que decepción para Ricardo cuando salga de la casa y pues vea el tipo de gentuza que eres y que nada más te aprovechas de las personas cuando están en un buen momento”, concluyó. ¿Será que se refería a la amistad de Poncho con Wendy Guevara?

Hasta el momento, Poncho de Nigris no se ha pronunciado ante lo dicho por el novio de Ricardo Peralta. Sin embargo, se espera que, fiel a su estilo, pronto dé una respuesta.

Mira: ‘La casa de los famosos México': Potro, Mariana y Agustín planean complot contra habitante de su equipo