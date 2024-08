LCDLFM: ¡Papá de Gomita la desmiente! ¿No estudió Comunicación? VIDEO

Desde su ingreso a ‘La casa de los famosos México’, Gomita ha acaparado la atención por sus polémicas declaraciones. Una de las más sonadas fue que negó tener una amistad con Karime Pindter. Esta información fue desmentida por Wendy Guevara, quien aseguró que ambas habían compartido salidas nocturnas e incluso una pijamada.

Recientemente, quedó expuesta tras su último enfrentamiento con Gala Montes. La influencer habría intado generar empata con el público, pero sus propias confesiones habrían desvelado que solo estaba actuando. Al confesar que quiso fingir un llanto, Gomita ha perdido credibilidad ante los seguidores de ‘La casa’.

Es por eso que los fans no han olvidado los constantes intentos de Gomita de hacer sentir mal a Gala, especialmente cuando la criticó por su nivel académico.

“Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, preciosa, ¿Cómo que me pongo a pelear con alguien que no tiene papales?”, dijo en aquella ocasión.

Ahora, el padre de Araceli Ordaz ha dicho que su propia hija no cuenta con el certificado de preparatoria, lo que ha generado aún más polémica.

Papá de Gomita la desmiente; según él, no estudió licenciatura en Comunicación como dijo la influencer

El padre de Gomita, Alfredo Ordaz, causó revuelo al confesar en una entrevista que ninguno de sus hijos, incluyendo Araceli, finalizó sus estudios

Gomita ya había confesado en 2023 su máximo grado de estudios

La polémica se intensificó cuando los seguidores del reality sacaron a la luz una entrevista de enero de 2023 con Silvia Olmedo, en la que Gomita contradijo sus afirmaciones anteriores al revelar que su nivel educativo máximo era la secundaria. La influencer reconoció que había inventado su título universitario por sentirse presionada socialmente.

“Hasta la secundaria, y tuve que decir en medios y redes que había terminado hasta la universidad y obtenido mi maestría en Ciencias de la Comunicación. No me dejaban expresar que solo terminé la secundaria, porque eso me ponía en una mala posición. Preferían que trabajara en lugar de continuar mis estudios”, reveló en aquella ocasión

YT: Untalfredo / IG: @gomita123 @untalfredo

¿Atrapada?