LCDLFM: Paul Stanley debe dormir con una máscara de oxígeno por una poderosa razón

Wendy Guevara y Bárbara Torres se dejaron llevar por la curiosidad y preguntaron al conductor la razón de su peculiar forma de domir.

Este fin de semana dio inicio La Casa de los Famosos México, donde las múltiples celebridades han dejado al descubierto muchos secretos que la gente no sabía. Uno de ellos ha sido de Paul Stanley, quien llamó la atención al dormir con una mascarilla de oxígeno.

El conductor de Hoy compartió con Wendy Guevara y Bárbara Torres la razón por la cual debe usar esta mascarilla de oxígeno.

Tras verlo con dicho aparato, muchos fans se cuestionaron si en realidad está bien de salud, pues hay que recordar que hace poco estuvo hospitalizado.

Según el conductor confesó que se debe a una secuela que le quedó en el cuerpo tras haberse contagiado de Covid-19 y se dio cuenta “al no poder dormir bien, pues no descansaba, amanecía ansioso, no me podía concentrar, me detectaron esa madre. Se te corta la respiración, tu cuerpo no amanece bien, piensas puras pendejadas, duermes, despiertas”.

De hecho, fue en el programa de Hoy hace algunas semanas que reveló que contaba con “apnea del sueño”, y que había dado al hospital no por un tema de que “se pasó de copas” sino por “hipoxemia severa”, por lo cual leyó el parte médico oficial.

“Corresponde al Diagnóstico de Síndrome de Disfunción Respiratoria por Vuelo Prolongado corresponde a un patología ORGÁNICA descrita como una entidad patológica aguda caracterizada por hipoxemia severa posterior a realizar un vuelo aéreo prolongado (más de 10 horas consecutivas) y que pone en riesgo la vida del paciente si no se corrige de manera pronta como sucedió con el paciente Paul Stanley Durruty”.