LCDLFM: Poncho de Nigris se burla de la cara de Wendy Guevara y ella le responde

Poncho de Nigris y Wendy Guevara ya dejaron claro desde el principio que se pondrán picantes dentro del reality.

Poncho de Nigris y Wendy Guevara ya dieron de qué hablar apenas pisaron La Casa de los Famosos México. Ambos fueron presentados al mismo tiempo en el reality y, en pocos minutos, se lanzaron algunas “habladas”.

Además de presentarse, antes de entrar a la casa, cada participante debe enfrentar un primer desafío, tales como quedarse sin agua caliente, dormir juntos, quitar la pasta dental o retirar el café.

Poncho de Nigris y Wendy Guevara tenían qué decidir si dormir juntos en una cama matrimonial o no asistir a la primera fiesta de La Casa de los Famosos México. Ambos se negaron a dormir juntos, por lo que, prefirieron quedarse sin fiesta: “me va a dar un arrimón”, dijo de Nigris.

Poncho De Nigris se negó a dormir con Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México. / Facebook: Poncho De Nigris

Poncho de Nigris se burla de la cara de Wendy Guevara

Cuando estaban presentándose frente a la audiencia y Galilea Montijo, Poncho de Nigris se burló del tamaño de la cara de la integrante de Las Perdidas: “tiene la cara más grande que yo”, dijo el empresario.

Sin embargo, fiel a su estilo, Wendy Guevara le respondió a de Nigris con un picante comentario: “Y también otras cosas, Poncho”, dijo La Perdida, mientras Poncho se reía de manera muy efusiva.

No obstante, la risa no le duró mucho tiempo al empresario y modelo, pues, ya es el primer nominado de La Casa de los Famosos México, situación que de momento no le cayó nada bien, pero, con el transcurso de los minutos lo comenzó a procesar y señaló que eso solo lo estaban haciendo “para provocarlo y sacarlo de sus casillas”.

Wendy Guevara responde a los comentarios de Poncho de Nigris. / Instagram: @soywendyguevaraoficial

Por otra parte, los comentarios subidos de tono ya están a la orden del día, como ha sido el caso de Wendy Guevara, quien ya fue censurada por revelar sus experiencias con el abuso de sustancias, mientras que Poncho de Nigris expresó que al final sí iba a terminar teniendo intimidad con La Perdida. Esto, porque Sergio Mayer le dijo a de Nigris que él y Wendy ya parecían “marido y mujer” a lo que Poncho respondió sin “pelos en la lengua” que sí tendría intimidad con ella.