LCDLFM: ¿Quién se convirtió en líder esta semana? ¿Mar le arrebató a Tierra el liderazgo?

La noche de este lunes 5 de agosto inició la tercera semana de La casa de los famosos México, y las cosas dentro del reality show están cada vez más tensas. Esto se debe a que ya se formaron alianzas entre los cuartos y Mar está dispuesto a sacar a un miembro del cuarto Tierra.

Recordemos que el pasado domingo 4 de agosto se llevó a cabo la segunda eliminación del programa de Televisa. El público escogió que Arath de la Torre, Karime Pindter y Gala Montes continúen una semana más en la casa, por lo que la eliminada fue la periodista Shanik Berman.

Así fue la prueba de líder en La casa de los famosos México

Durante la tarde de este lunes se realizó la prueba de líder en La casa de los famosos México en la que los 13 habitantes participaron para lograr inmunidad durante esta semana.

Para esta tercera prueba de líder, ‘la Jefa’ preparó un evento especial, ya que se realizaron unas mini olimpiadas al interior del reality show. Esto, con motivo de los Juegos Olímpicos de París 2024, que se están celebrando.

Los famosos tuvieron que hacer unas rondas de lanzamiento de bala, pruebas de karate y halterofilia. Luego de las diferentes pruebas que se realizaron, los finalistas fueron:

Briggitte Bozzo

Mariana Echeverría

Ricardo Peralta

Adrián Marcelo

El cuarto Tierra volvió a dominar por completo la primera fase de la prueba de líder. Mientras que Briggitte fue la única participante del cuarto Mar que podía ganar el liderato y poner a uno de su equipo a salvo.

¿Quién es líder de la tercera semana?

Recordemos que el líder de la semana podrá gozar de la comodidad de la suite, invitar a un habitante para disfrutar de estos lujos, además de no poder ser nominado por ningún habitante ya que tiene inmunidad, y finalmente salvar a uno de los nominados de esta semana. Cabe señalar que la salvación puede ser peleada, por lo que no todo estaría perdido para Mar, si no logran ganar la prueba.

Finalmente, la última prueba fue tiro con arco y los cuatro finalistas tuvieron que enfrentarse para conocer al tercer líder de la semana. Luego de que pasaron todos a realizar la prueba, Adrián Marcelo se convirtió en el nuevo líder de la semana.

En está ocasión ‘la Jefa’ cambió las reglas y los habitantes eligieron quién subiría con Adrián Marcelo, a la suite después de una votación rápida, por lo que el acompañante de Adrián por todo una semana es Luis ‘Potro’ Caballero.

