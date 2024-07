LCDLFM: Sabine Moussier recuerda la relación tóxica que tuvo con su expareja, Jorge Peralta

Tras recuperarse de una salmonela, Sabine Moussier abrió su corazón en ‘La casa de los famosos México’ y habló sobre la relación tóxica que vivió en su momento con Jorge Peralta, padre de sus dos hijos.

En una conversación sincera con sus compañeros, la icónica villana de telenovelas contó que su exesposo no solo la agredía físicamente, también la celaba hasta el punto de controlar su forma de vestir.

“Mi exesposo era super celoso. Yo vivía en Cuernavaca. Para tomar clases de ejercicio porque me veían los hombres, tenía que estar vestida tapada. Ya después me dejó como dejar abrir un poco la camisa” Sabine Moussier

La actriz recordó que, en su momento, hasta se cambió a un gimnasio exclusivo de mujeres para “tranquilizarlo”. No obstante, este plan no funcionó y su expareja continuaba con sus ataques de celos.

Sabine Moussier revela que Jorge Peralta fue quien le pidió el divorcio

Sabine relató que, harta de todo el maltrato, decidió abandonar a Jorge Peralta en medio de la noche. Sin embargo, aunque fue ella quien decidió dejarlo, su exesposo no quiso darle el divorcio hasta dos años después de la separación.

“Una vez me salí así de mi casa, a medianoche. Me fui, pero yo no era muy brava en ese entonces, pero ya empecé a no dejarme porque él me enseñó a no dejarme. Estuve dos años casada, pero hasta los cuatro me lo pidió. Me fui de la casa, saqué mis cosas, pero él no me lo quería dar. Hasta que el papá le dijo: ‘Sí, mijito, puedes’, allí me lo pidió”, indicó.

Sabine Moussier / Instagram

¿Cómo fue la relación entre Sabine Moussier y Jorge Peralta?

Sabine Moussier y Jorge Peralta sostuvieron una relación desde el 2002 hasta el 2008. Durante el tiempo que estuvieron juntos, procrearon dos hijos.

Tras separarse, la actriz reveló que su expareja la maltrataba enfrente de sus hijos y hasta la estafó. Pese a todo lo sucedido entre ellos, la famosa ayudó a su ex cuando entró a la cárcel, luego de que Sherlyn y otros artistas lo acusaran de estafa.

En 2022, Moussier relató que apoyó a su ex para que saliera de la cárcel por el bien de sus hijos, pues no quería que se burlaran de ellos por tener un padre en prisión. No obstante, el esfuerzo que hizo solo terminó por perjudicarla financieramente.

“Luché tanto que mi novio y yo íbamos a gasolineras a sacar cambio, para llevar, y cuando finalmente lo logré (lo saqué), él me dijo que no, que no debí haberlo sacado, pero que me iba a pagar, claro que nunca me pagó y perdí todo”, indicó en aquel entonces.

