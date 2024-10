LCDLFMX: Adrián Marcelo no se arrepiente de sus declaraciones y asegura que el reality fue “injusto”

Tras varios días de espera, René Franco compartió la entrevista que le realizó a Adrián Marcelo para su canal de YouTube ‘La Taquilla’. En dicha conversación, el influencer habla de su experiencia en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Recordemos que el regiomontano decidió dejar el reality en medio de las críticas por ciertos comentarios que, para muchos, fueron considerados “misóginos”, luego de una intensa pelea con Gala Montes.

A pesar de negarse a asistir a las galas o a la gira de medios que el programa estipula por contrato, el joven sí ha hecho varias declaraciones sobre el show en diversos pódcast y canales de YouTube.

Hace tan solo unas horas, René Franco lanzó la tan esperada entrevista con Adrián Marcelo en su canal de YouTube. Durante la plática, el influencer dejó en claro que no se arrepentía de sus acciones y hasta afirmó que, de cierta forma, la competencia fue “injusta”.

Adrián Marcelo asegura que la competencia fue injusta

El creador de contenido comentó que, previo a entrar al show, le dio a la producción un bote lleno de gomitas de THC y le iban dando una por semana. En tanto que a Sabine Moussier, Gala Montes, Arath de la Torre y Karime Pindter les proporcionaban medicamentos para la ansiedad tres veces al día.

A su perspectiva, esta situación fue sumamente injusta, pues estaban en un ambiente de “aislamiento” en el que debes tratar de conservar la calma en todo tipo de situaciones.

“Yo sí soy de los que se relaja así. Ver allá dentro como hay una condicionante de la sustancia muy ca… para mí y, al contrario, ver esa libertad con la que Sabine, Karime, Arath, Gala consuman tres veces su medicamento en situaciones de competencia, por el tipo de juego, se me hizo muy injusto. Es un juego de aislamiento” Adrián Marcelo

También admitió que su objetivo era “tronar a Arath”, pues quería ser recordado como un “villano” dentro de la casa: “El villano es el villano. No me dejarás mentir. Yo quise jugar al villano. Yo lo dije claramente, yo me dedicaría a hacer el mundo arder”, indicó.

Adrián Marcelo no se arrepiente de sus acciones y afirma que “venía algo peor”

Si bien admitió que sus “métodos” fueron “cuestionables”, sostuvo que no se arrepiente de nada. Incluso, dijo que, de haber seguido en la competencia, el público habría visto “cosas peores”.

“Los medios que utilicé, muy criticables, pero no me arrepiento, ni el voy a ofrecer una disculpa a absolutamente a nadie. A los únicos que les ofrezco una disculpa son a los que esperaban más de mí y a los que abandoné porque yo iba a seguir. Venía lo peor. Si se asustaron con lo que le dije a Arath, venía algo de mayor volumen. Quería yo que tronara, que (Arath) me pegara. Quería que Gala me cacheteara”, expresó.

Team Mar La casa de los famosos México. / X: @LacasafamososMx

¿Qué son las gomitas de THC?

Las gomitas de THC son productos que contienen tetrahidrocannabinol, el compuesto activo del cannabis. Muchas personas las usan para relajarse y conciliar el sueño, por lo que son la opción preferida para aquellos que usan sustancias “recreativas”.

